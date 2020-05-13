花蓮老饕級西瓜搬上螢幕！電視購物500顆不到30分鐘賣光光

▲花蓮縣長徐榛蔚親自上電視購物Live節目，行銷花蓮大西瓜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎衝擊花蓮大西瓜的買氣，花蓮縣政府主動出擊，12日與momo購物台攜手合作舉辦「西瓜節」力挺在地大西瓜銷售，首度將西瓜節開幕剪綵儀式搬上電視購物Live節目，縣長徐榛蔚與玉溪地區農會總幹事蔡宗翰、玉里西瓜農友羅榮廣共同推銷花蓮西瓜，精選500顆的玉里老饕級西瓜不到30分鐘全數銷售一空。

目前花蓮大西瓜銷售多由盤商收購，花蓮縣政府積極鼓勵農友拓展電商行銷，期望透過增加瓜農自產自銷比例，以增進瓜農收益，花蓮縣政府已整合全縣自有品牌花蓮大西瓜型錄，並於花蓮鮮送平台推廣，同時也期許透過電視購物台共拓本土優質農產銷售多元管道。這次電視購物活動開始不到30分鐘西瓜就已銷售一空，可見大家對花蓮大西瓜的滋味期待已久！

▲銷售現場徐榛蔚指出，蘇花改及新南迴公路通車後花蓮好「近」，買西瓜快速又方便。

銷售現場徐榛蔚指出，蘇花改及新南迴公路通車後花蓮好「近」，到花蓮買西瓜快速又方便，歡迎民眾前來花蓮選購西瓜。

此次花蓮縣政府與momo電視購物台首波搬上桌的老饕級西瓜來自品牌玉里鎮「阿強西瓜」，由第三屆百大青農的二代瓜農羅東昇夫婦經營，品種為華寶西瓜，經過長達130天的育成期，累積超過1,000度的陽光熟成，營養吸收充足，加上種植於富含營養的秀姑巒溪河床砂礫地上，讓西瓜果香濃厚、內部沙脆、平均糖度13度，口感堪稱完美。

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