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徐榛蔚台北希望廣場賣大西瓜　現場買瓜抽花蓮住宿券

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▲花蓮縣長徐榛蔚出席「花蓮西瓜季‧甜美鮮送」活動，在台北希望廣場行銷花蓮大西瓜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚出席「花蓮西瓜季‧甜美鮮送」活動，在台北希望廣場行銷花蓮大西瓜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚9日下午出席「花蓮西瓜季‧甜美鮮送」在台北希望廣場的行銷推廣活動，帶著花蓮西瓜一起飄向北方，把最新鮮甜美的花蓮大西瓜送到台北。有「叫賣達人」之稱的寶島叫賣哥，為現場帶來熱絡互動，現場同步加碼推出旅北花蓮人購瓜贈獎限量活動，讓離鄉的花蓮孩子帶來專屬家鄉的產季風味。

「吃西瓜、吃西瓜、吃了西瓜跟縣長一樣美的像同朵花」叫賣哥熱情開賣，炒熱現場氣氛。由花蓮縣府領隊的「花蓮西瓜季•甜美鮮送」行銷推廣活動，5月9、10日在台北希望廣場熱情展開，瞄準宅經濟，除了當日透過在現場進行最生動熱情的銷售推廣，同步以「花蓮鮮送」的臉書粉絲專頁進行網路直播銷售花蓮大西瓜，讓民眾在家也能輕鬆享受花蓮大西瓜的消暑好滋味。

▲花蓮縣長徐榛蔚出席「花蓮西瓜季‧甜美鮮送」活動，在台北希望廣場行銷花蓮大西瓜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在徐榛蔚親自代言及叫賣哥炒熱氣氛下，現場西瓜很快銷售一空。

現場買瓜還送抽獎券，登入即可抽雙人花蓮住宿旅遊券，現場回答問題再把花蓮吉祥物「小萌鴨」送給大家。為了讓離鄉的孩子們也能感受專屬於家鄉的產季風味，9日更加碼限量推出旅北花蓮人購瓜贈獎活動，憑身份證戶籍地為花蓮或Ｕ開頭，現場購買西瓜一顆，即贈送花蓮好Ｑ點數100元（等值現金100元)。讓花蓮大西瓜成為燃燒的夏日中，最佳的消暑解方!

徐榛蔚表示，花蓮大西瓜是花蓮由南至北四個鄉鎮，三條溪水的滋養，得天獨厚的種植環境讓花蓮西瓜的品質穩定，而西瓜是天氣越熱賣的越好，活動開始前現場西瓜就已經快銷售一空，為了不讓北部的鄉親失望，徐榛蔚表示今日活動結束前若沒買到西瓜，現場預購明日來取就再送一包米！讓大家都能嚐到清涼爽口又香甜的花蓮特產。

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