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西瓜放一晚「狂吐白泡泡」！他一看秒驚恐：快炸了　背後原因曝光

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▲▼好市多西瓜冒白色泡沫…炸裂飄臭味！民眾傻眼　攤商：太熟啦。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多西瓜冒白色泡沫，買家驚嘆「第一次看到的口吐白沫的西瓜」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

隨著天氣越來越炎熱，許多民眾開始會吃西瓜消暑，一名網友在臉書社團表示，她9日在美式賣場好市多（Costco）買了一個西瓜，不料回家放了一個晚上後，西瓜竟然開始「口吐白沫」，讓她驚訝說「第一次看到的口吐白沫的西瓜」，照片分享後也立刻釣出專業網友解答。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片，可以看見一個綠色大西瓜橫躺在桌子上，但表皮一處凹陷的部份卻流出白色的泡泡，詭異的情況讓原PO直呼「第一次看到口吐白沫的西瓜就送給Costco了，昨天晚上買今天晚上就口吐白沫，有人也有這樣經驗嗎。」

照片分享後立刻引發網友熱議，大家紛紛建議「建議你拿到屋子外面，上次我家有一顆也是這樣，隔天就在廚房炸開了，味道讓人永生難忘」、「建議趕快剖開，不然放久了可能會炸」、「快炸了，趕快切開啊」、「趕快處理不然會爆，很臭。」

▲好市多西瓜炸裂。（圖／網路翻拍）

▲網友紛紛表示，原PO的西瓜應該趕快丟掉，否則放久了可能會炸開。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

也有人搞笑說，「吐奶，被太多人拍背」、「哈哈哈，它一定在賣場被拍到腦震盪了」、「每一顆都經過N個葉問拍打，不吐白沫才怪」、「可能載回來的時候太晃，暈車」、「笑死，今年西瓜開賣後，我就在等這個，果然沒讓我失望。」

至於西瓜為什麼會「口土白沫」，有網友解答，其實是西瓜太熟或壞掉時，果肉產生的水分會發酵，讓內部有越來越多的氣體，原理就像是壓力鍋一樣，氣體關在西瓜皮裡面悶住，撐到極限後自然就會爆炸。

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