男大生勞改17月腦損亡！　美法院下令公開「北韓近7億凍結資產」資訊

▲ 溫畢爾遭判15年勞改，遭囚17個月後返國時已經昏迷。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國男大生溫畢爾（Otto Warmbier）2016年跟團遊北韓，被平壤當局關押17個月後在昏迷狀態下獲釋，回國第6天不幸身亡。美國法院11日宣布，將向溫畢爾的父母公開北韓被凍結在3家美國銀行的2300萬美金（約新台幣6.9億）資產資訊。

根據《美國之音》，美國華盛頓地方法院當地時間11日頒發一項「保護命令」，要求富國銀行（Wells Fargo）、摩根大通（JPMorgan Chase）及紐約梅隆銀行 （The Bank of New York Mellon）公開北韓被凍結資產的帳號資訊，包括持有人性名、地址，以及每個帳戶的確切金額。

溫畢爾在大三那年跟團到北韓旅遊，在羊角島國際飯店試圖偷走一張宣傳海報，上頭印有北韓領導人金正恩的名字，在北韓被視為嚴重犯罪行為，在機場欲出境時被逮捕，被判勞改15年。他在入獄後2個月患上神經障礙，2017年6月獲釋時已經陷入昏迷，返美後立即送醫，同月19日逝世。

北韓當局宣稱，是肉毒桿菌中毒和安眠藥造成溫畢爾昏迷。美國醫師並未在他體內發現肉毒桿菌，也沒有遭受身體虐待或酷刑的痕跡，但他的腦組織大面積受損，再加上心肺問題，導致腦組織缺氧。美國官員指控，是北韓的不人道行為導致溫畢爾死亡。

美國聯邦法院2018年12月宣判，北韓政權犯下綁架、非法囚禁、酷刑及殺人，需賠償溫畢爾的父母佛萊德（Fred Warmbier）及辛蒂（Cindy Warmbier）5億美元（約新台幣150億）。由於沒有強迫北韓支付罰金的機制，溫畢爾夫婦轉向追蹤北韓被凍結的資產。

他們上周向法院提出動議，要求取得北韓在全球的資產，以確保拿到5億美元賠償。法院11日批准保護命令，但不代表溫畢爾夫婦能夠直接取得這些帳戶內的金錢，還需考慮資金轉移過程中是否需第三方介入等多重因素。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。