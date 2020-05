美軍B-1B轟炸機「2個月4次」飛臨朝鮮半島　探查北韓動向

▲美軍B-1B轟炸機。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

追蹤軍事航空器動態的推特「飛機守望」(Aircraft Spots)12日發文指出,兩架綽號「死亡天鵝」的美軍B-1B「槍騎兵」(Lancer)超音速轟炸機,日前經由日本近海、朝鮮海峽(對馬海峽),飛越中國東海。

根據《韓聯社》消息指出,兩架戰鬥機應是在12日從關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)起飛。「死亡天鵝」近日多次造訪東北亞,據南韓方統計,光是這兩個月就已有4次飛行紀錄,此舉可能是向中國展示武力,也有可能是探測北韓動向。

USAF B-1Bs MARCO01 & 02 executed a flight from Andersen AFB, Guam into the Sea of Japan and the East China Sea.



USAF KC-135Rs GRUEL11 & 12 provided tanker support. pic.twitter.com/RL8YCSgvhK