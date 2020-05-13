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美軍B-1B轟炸機「2個月4次」飛臨朝鮮半島　探查北韓動向

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▲正在投擲炸彈的B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

追蹤軍事航空器動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）12日發文指出，兩架綽號「死亡天鵝」的美軍B-1B「槍騎兵」（Lancer）超音速轟炸機，日前經由日本近海、朝鮮海峽（對馬海峽），飛越中國東海。

根據《韓聯社》消息指出，兩架戰鬥機應是在12日從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛。「死亡天鵝」近日多次造訪東北亞，據南韓方統計，光是這兩個月就已有4次飛行紀錄，此舉可能是向中國展示武力，也有可能是探測北韓動向。

除了經過東北亞以外，美軍也在6日派出2架B-1B超音速戰略轟炸機、1架KC-135空中加油機，前往中國大陸東海執行任務，且行經路線掠過台灣東北方海域，而這也是美軍5月第3度飛抵台灣附近空域。

前駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Brooks）本月初也向美國之音（VOA）表示，B-1B近來的飛行任務和北韓領導人金正恩毫無關係，而美軍最近在安德森基地部署了4架B-1B轟炸機與200多名相應兵力，這也是B-1B在2017年以後首次部署印太地區。

根據南韓軍方消息指出，美軍偵察機RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）與「護欄」（Guardrail）RC-12X戰術電子偵察機，也曾先後在南韓首爾、仁川上空飛行。

►美B-1B轟炸機「鉗型攻勢」入南海…專家揭驚人目的：警告意味濃厚
►B-1B首度現蹤台灣東海上空　美軍曝光「任務實況照」
►美軍機頻繁現身台海周邊！　大陸軍事專家：到底想幹什麼？

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

 
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