「無限期」與川普保持距離！彭斯不進白宮上班　白宮證實了

▲依照美國疾病管制與預防中心（CDC）規定，與染疫者密切接觸的人應該隔離14日。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊白宮，副總統彭斯女發言人日前的病毒結果呈現陽性。白宮新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）12日證實，彭斯將「無限期」（an indefinite period）與總統川普保持距離，至於將會持續多久，由彭斯本人自行決定。

綜合彭博等美媒報導，彭斯女發言人米勒（Katie Miller）8日被證實感染新冠肺炎，且她的丈夫為白宮移民政策顧問史蒂芬（Stephen Miller），讓白宮最核心圈防疫措施拉起最高警報。彭斯是在8日上午得知米勒確診一事，而他當日行程為前往愛荷華州（Iowa）訪問，據知情人士透露，他9日因此缺席與川普、軍方在白宮的會議。

「副總統（彭斯）已經做出決定，這幾天要（和總統川普）保持距離」，麥肯內妮向媒體記者們說，這是彭斯個人的決定，「至於他會這樣做持續多久，由副總統自行決定。」按照美國憲法規定，一旦正副總統出事，將由眾議院議長代理總統。

白宮一名官員證實，除了川普外，彭斯也要和白宮西廂其他人員保持距離，但他並不是進行「自我隔離」，因為他每天都必須要接受新冠病毒檢測，未來會在白宮附近的行政辦公大樓辦公室上班；至於2人保持距離的關鍵原因，該名官員與麥肯內妮的說法有些出入，「這是與白宮醫療小組協商的結果。」

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