0號病人不只他！弘大確診者「從未到訪」梨泰院...專家憂病毒恐早已擴散

▲南韓首爾梨泰院夜店引起大批群聚感染，專家憂可能同時存在多起感染源。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院夜店群聚感染事件發生不過6日，就已超過百餘人確診，而昨（12）日卻有一名曾到訪首爾弘大酒店的年輕男子確診，已確認他從未到訪梨泰院一帶的夜店，不少專家們推測，近日來的群聚感染可能為多起案例同時發生。

據疫調結果，該名確診新冠肺炎的22歲男子居住於仁川市西區麻田洞，本月7日晚間7時至11時（當地時間）曾到訪首爾弘大一帶的酒店，9日和同住的父母一起到首都圈內的餐廳赴家族聚會，當時還有6名親戚參加，10日開始出現喉嚨痛等疑似症狀，12日上午8時到安心診療所篩檢，12時確認感染新冠肺炎，緊急移送當地醫療院所治療。

據悉，該男本在西區區廳擔任社會服務要員，趁4月30日至5月10日休假期間到訪首爾弘大的酒店（5月7日），症狀出現後的隔日（11）並未出門上班，而是請病假在家休息，直至確診送醫，目前其同居的父母和曾赴宴的親戚皆已居家隔離。

▲疫調顯示，該男感染前並未到訪梨泰院一帶娛樂設施。（圖／達志影像）

調查發現，他並未前往梨泰院一帶娛樂場所，這表示他的移動路徑和此前引起大批夜店群聚感染的龍仁案66完全不同，專家擔憂此次群聚感染狀況更複雜，和此前的教會、醫院、客服中心不同，多名不特定的感染源同時聚集在同一密閉空間，加劇傳染力道，這使得疫調專家無法循著感染傳播鏈找出最初的源頭。

嘉泉大學Gil醫院感染內科教授嚴仲植（엄중식，音譯）表示，「夜店感染可能早已不是開始，我推測年輕人最常到訪的地區內可能早就發生社區感染。」

4月30日至5月5日為南韓今年的「黃金連休」，中間橫跨佛誕節、兒童節等公休日。中央防疫對策本部副部長權埈郁（권중욱）表示，「推測目前最壞的情況，可能各地區內早已發生數起社區傳播，而我們直到現在才發現。」

▲「毒王」在首爾梨泰院夜店發威，專家憂可能同時存在多起感染源。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓衛生當局今（13）日上午發表數據結果，截至0時為止共新增26例，其中4例為境外移入，而因梨泰院而起的群聚感染案例就佔21例。且有梨泰院夜店的確診者擔任仁川市彌鄒忽區一間補教學院的講師，使該院2名高中生受感染，目前疫情仍持續惡化中。

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