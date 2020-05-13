畢業非失業！高雄市府「超前部署」攜手企業暖心挺青年　首波釋500職缺

▲高雄市政府攜手在地企業釋出職缺力挺青年。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

六月畢業季即將來臨，在新冠肺炎疫情衝擊整體產業下，高雄市政府超前部署，邀請高雄在地優質企業率先向青年朋友釋出職缺、招聘優秀人才，為景氣復甦做好準備。高雄青年局也在五月份推出「青年築夢獎勵金」，提供125名青年申請，強化高雄就業競爭力。

高雄市長韓國瑜12日與經發局長伏和中、青年局長林鼎超、勞工局長王秋冬等首長共同召開「暖心相守 挺青年」記者會。韓國瑜在致詞中提到，感謝企業界願意提供高雄青年更多的就業機會，「青年是國家的希望，只要青年有光明前途、國家就能有光明的前途」。但今年因為疫情關係，六月鳳凰花開時，恐怕也會是青年朋友失業最嚴重的一年，因此高雄市政府向企業界爭取釋放更多職缺給青年朋友，為他們的就業路超前部署。

▲高雄市長韓國瑜出席「暖心相守 挺青年」記者會。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜指出，這段時間以來，台灣的防疫工作可圈可點，但接下來疫情造成的經濟衝擊問題將接踵而來，只要經濟活力疲軟，將嚴重影響到人民的安居樂業與國家的經濟發展，這次特別感謝企業界首波提供將近500個職缺給高雄的青年子弟。另外，不光是畢業青年，包括需要打工的在學青年，市府也放寬暑期打工的名額，讓學生進行打工。

「一個城市的發展，各方面都要做到好，不光是路平燈亮水溝通，還有教育與招商引資，市府必須提供企業更好的服務」，韓國瑜表示，市府在和企業的合作上，可以做到行政效率快速提升，在行政跟企業的監督上盡量提供協助，讓企業和政府同步成長、並肩而行。

元滋企業董事長劉明道表示，因為總公司在高雄，所以希望能為高雄盡一份力量，剛好疫情之後，公司有新品牌將進行，可以提供就業機會給即將畢業的青少年。

▲高雄市政府攜手在地企業釋出職缺力挺青年。（圖／記者吳奕靖攝）

「雖然面臨嚴重的疫情，但是我們想要告訴年輕人，台灣製造業和商業服務的動能都還在，相關企業還是有非常多職缺的機會，希望年輕人不要放棄！」高雄市經發局長伏和中指出，「暖心相守挺青年」記者會中，有25個單位到場力挺青年，一共提出500多個職缺，包含電子零組件、螺絲螺帽、美容、西服和醫療相關等，產業相當多元。

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