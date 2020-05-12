捐贈護面罩給醫院　醫師鄭英傑：台灣防護成就美國台籍醫師頗感光榮

▲南部化成公司在立委鍾佳濱牽線下，捐贈防護面罩給屏東國仁醫院、寶建醫院 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東在地企業南部化成公司投入防護面罩生產行列，全力紓解醫療物資不足的窘境。該公司並在立委鍾佳濱的安排下捐贈防護面罩給屏東地區醫院，讓在第一線最辛勞的醫護人員，有更多的防護資源運用。

▲▼立委鍾佳濱、捐贈面罩。



南部化成公司預訂捐贈10萬套防護面罩，其中5萬套捐給國內醫療機構，5萬套將透過外交部捐到國外。

第一場捐贈儀式今12日中午在屏東紅館餐廳舉行，由立委鍾佳濱主持，在屏東西區扶輪社社長高日紳、屏東縣醫師公會理事長鄭英傑、長治鄉長古佳川等人見證下，南部化成公司總經理王培宇將2000套的醫療防護面罩捐贈給屏東寶建醫院、國仁醫院。寶建醫院院長黃裕堯、國仁醫院執行長鍾佳蓉代表院方回贈感謝狀致謝。

工廠設在長治鄉的南部化成公司以生產食物包材為主，王培宇指出，在一次偶然機會，董事長王東章看到美國APPLE公司對外公開一款防護面罩設計圖，發現製作防護面罩材質，竟與該公司製作食品包裝容器的材質一樣，因此著手試作，期在全球因新冠肺炎肆虐及醫療物資不足的情況下，能夠盡一些微薄的心力。當確定試作成功後，王董事長抱著回饋社會公益的愛心，決定結合公益社團與立委鍾佳濱合作捐贈醫療防護給在地醫療機構，讓在第一線最辛勞的醫護人員，有更多的防護資源運用，來保護自己及照顧別人。

鄭英傑說，雖然國內疫情緩和，但仍不能鬆懈，他兒子在美國當醫生，對台灣防疫的成就頗感光榮。

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