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南投縣10家醫院　9日起有條件放寬探病、陪病管制

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▲▼南投縣長林明溱主持縣務會議，衛生局長黃昭郎在新冠肺炎防疫工作報告指出，南投縣5月9日起，調整醫院管制措施，有條件放寬探視、陪病規定。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長林明溱主持縣務會議，衛生局長黃昭郎在新冠肺炎防疫工作報告指出，南投縣5月9日起，調整醫院管制措施，有條件放寬探視、陪病規定。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱11日主持縣務會議時，衛生局長黃昭郎進行新冠肺炎防疫工作報告指出，國內疫情趨緩，且南投縣疫情相對穩定，依據中央疫情指揮中心防疫措施、醫院管制調整原則，考量病患照護需要，南投縣已於5月9日起，酌予調整醫院管制措施，有條件放寬探視、陪病規定。

林明溱縣長表示，新冠肺炎疫情趨緩，國內已28天無新增本土確診案例，南投縣繼住宿式服務機構，有條件開放探視後，5月9日起縣內l0家醫院也有條件開放，請民眾務必配合防疫規定，對於防疫也不要放鬆，務必要勤洗手，進入室內或人群聚集場合、搭乘公共運輸交通車輛等，應戴口罩，並保持室內、外安全社交距離。

社會及勞動處長林志忠也反映，疫情趨緩社區照顧關懷據點及長照2.0C級巷弄長照站等單位，及社區長輩都希望能儘快恢復共餐等服務問題。

針對年長者社區照顧、共餐問題，林明溱縣長表示，縣府會審酌疫情發展，在各項防護措施無虞條件下，逐步開放，讓長者能參與據點活動，生活更快樂。

針對調整後放寬南投縣醫院管制措施，南投縣衛生局長黃昭郎也詳細說明，開放加護病房及安寧病房訪客探視（病），每日固定1次探視（病）時段，且每名住院病人每次限2名訪客。

有關禁制探視 (病) 除外條件有：

(一)病人實施手術、侵入性檢查或治療等醫療作業之需要。
(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。
(三)其他應醫療機構要求或同意者。

一般病房一律禁止探病，請家屬親友改採視訊、通訊聯繫。陪病限一人，採實名制：每名住院病人陪病者以一名為限（含照顧服務員），並採實名登記，包括登記姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊（旅遊史Travel、職業史Occupation、接觸史Contact及群聚史Cluster）。也請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院之必要，需配合院
方分流機制」辦理。

調整後放寬管制措施，各醫院也會於網站、出入口及公告處公告週知，請民眾防疫期間配合規定。另南投縣後續將視疫情狀況滾動檢討調整。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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