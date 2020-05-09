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激戰一半下體狂流血…男帶她衝醫院掛急診！女不滿遭丟包「怒告性侵」

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▲具有軍人身分的王姓男子去年5月起在新北市等地區摩鐵與不明女子發生性關係，王妻總計查獲4次憤而報警，但人妻最後選擇原諒撤告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小乃（化名）與陳男約發生關係一半，下體途血流不止，事後因不滿男方將她獨留醫院，竟憤怒提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子2019年6月和女子小乃（化名）相約摩鐵休息，怎料2人性交過程中小乃下體突大量出血，陳男見情況不對，趕緊先停止做愛去幫她買衛生棉，隨後又將小乃載去掛急診。但事後小乃因不滿陳男將她載到醫院後，就丟下她一人先行離開，氣的告陳男性侵。高雄地院審理時因陳女無法提出2人「非合意性交」證據，審結判陳男無罪。

陳男與小乃2019年5月間在網路認識，隔月9日2人相約摩鐵開房間，怎料才激戰到一半，小乃就說「覺得很緊，不想要繼續」，陳男停手後前往浴室沖澡，期間因小乃不斷向他說自己血流不止，但不是月經，陳男出浴後便帶她前往醫院就診，中間還去了超商幫女方買衛生棉。怎料事後小乃因不開心陳男獨留她一人在醫院，氣的上法院提告陳男性侵。

法庭上小乃表示陳男將她送到醫院後人就走了，自己當下有再請男生送幾片衛生棉過來，又或者詢問對方去向，但陳男都沒有再回應，彷彿人間蒸發。小乃再強調，2人進摩鐵休息時，陳男並未徵得他同意就開始撫摸，甚至不顧她下體疼痛還直接硬上，害她處女膜多處撕裂傷，這部分有驗傷證明。

陳男則辯稱，2人發生關係當下氣氛融洽，他要戴保險套時女方都沒有說不要或拒絕，且他進入小乃身體後，女生一表示不要，他就馬上去沖澡，還帶她去看醫生，矢口否認自己有強制性交犯行。

高雄地院勘驗小乃當日至醫院的紀錄，發現她就診當下只有表示自己陰道大量出血，並沒有提到被性侵的環節，與一般女生遇害驗傷時反應不同，法官認為除非小乃能再提出其他「非合意性交的證據」，否則無理由認定陳男性侵犯行，審結判陳男無罪。

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