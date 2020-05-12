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護理師的「保溫水瓶」有洋蔥　懇託大家要多喝水

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▲▼衛生福利部南投醫院洪弘昌院長，護師節致贈心好禮「方便攜帶的保溫水瓶」，貼心叮嚀防疫期間「多喝水」。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲▼衛生福利部南投醫院洪弘昌院長，護師節致贈心好禮「方便攜帶的保溫水瓶」，貼心叮嚀防疫期間「多喝水」。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

5月是白衣天使的月份，一生奉獻於護理的南丁格爾於5月12日出生，全世界將「這一天」訂為國際護師節，表彰護理人員的使命與專業。衛生福利部南投醫院洪弘昌院長12日特別準備知名品牌保溫杯水瓶，贈送給第一線護理人員，暖心叮嚀大家，堅守崗位的同時。也要注意身體「多喝水」。

為了感謝護理人員在新冠肺炎期間堅守崗位的表現與辛勞，南投市長宋懷琳及代表會主席張惠卿，也率領代表們及公所主管們，送上蛋糕、花束及水果，向護理師們致敬。

▲▼衛生福利部南投醫院洪弘昌院長，護師節致贈心好禮「方便攜帶的保溫水瓶」，貼心叮嚀防疫期間「多喝水」。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲▼衛生福利部南投醫院洪弘昌院長，護師節致贈心好禮「方便攜帶的保溫水瓶」，貼心叮嚀防疫期間「多喝水」。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

護理師工作辛勞，照顧患者無怨無悔，自去年底爆發新冠肺炎疫情迄今，防疫工作不曾停歇，這場防疫抗戰讓護理工作更添加了不少壓力。為了感謝護理人員在疫情期間仍堅守崗位，照顧患者的生命健康，南投醫院洪弘昌院長準備了攜帶方便的保溫水瓶，贈送給護理人員，表達最誠摯的感謝。

洪弘昌貼心提醒護理師同仁在忙碌之餘，別忘了喝水，適時補充水分，保持自身健康，照顧好自己，才更有體力能夠照顧好患者。往年安排聚餐慶祝護師節，今年因為疫情關係，院方以餐盒來替代聚餐，美味相同，也降低感染風險。

防疫期間，南投醫院為南投縣民的健康所做的努力，市長都看在眼裡。宋懷琳市長表示，部立南投醫院是我們的好鄰居，家中長輩也都放心交由南投醫院照顧，讓我們沒有後顧之憂的打拼。醫護人員在疫情期間，站在最危險的前端，無法休息，公所送上滿滿心意，給辛苦的護理人員們加油打氣，期待疫情快過去，讓大家能夠重回正常生活。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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