▲ 基隆明德國中師生自製「安全防護面罩」，贈七堵消防分隊為打火英雄防護。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市明德國中生活科技科徐明德老師及學生，創造出「輕便型安全透明防護面罩」；面罩材質採耐用的PC透明面板，12日至基隆市消防局百福消防分隊捐贈100個防疫面罩，為基隆消防局七堵區的二個消防分隊同仁防護打氣。

此次新冠肺炎疫情，讓消防、醫護等單位業務量增加，特別是一接到電話或是命令，就要立刻穿載雙層防護衣、手套相關防護裝備出發前往現場執行緊急救護工作或載運疑似新冠狀肺炎患者任務，學生們都覺得消防及醫護人員相當辛苦。

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▲ 基隆明德國中師生自製「安全防護面罩」。立法委員蔡適應（左4）、明德國中校長沈俊光（左2）、百福消防分隊分隊長李源明（右2）。

12日下午2時由教育處李瑞彬督學代表基隆市教育處、明德國中校長沈俊光與徐明德老師和協助製作學生則代表明德全體教職員工生及立法委員蔡適應，至基隆市消防局百福消防分隊捐贈100個防疫面罩為基隆消防局七堵區的二個消防分隊同仁打氣。

受贈基隆市消防局百福消防分隊分隊長李源明代表消防局接受，同時受贈儀式中也一併感謝七堵區百福社區張育瑄小姐自行自費購置33個與中央疫情指揮中心陳時中部長同款式的護目鏡33個，贈與七堵及百福消防分隊每位同仁。

每日放學師生們與校內同仁專心地製作一個又一個防護面罩，只為期待能透過這份自製禮物，傳遞全校對消防人員的崇高敬意。學校也希望帶領明德學生走出課堂，以行動實踐社會關懷及落實社會參與，無私付出點滴心力。

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