向桃園各公所第一線防疫人員致謝　陳時中委託贈手工蛋糕

▲部立桃園療養院接受部長陳時中委託，楊梅區長羅國裕（中）代表接受轉贈給基層人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部長陳時中日前到部立桃園醫院視察並接受民間致贈防疫物資，為勉勵桃園市各區公所基層人員協助辦理萬元急難紓困補助案辛勞，11日委請桃園療養院向全市13區公所表達感謝之意，桃療委派各級主管帶著陳時中感謝函與學員們烘焙的手工蛋糕送往各區公所，讓基層感受陳時中貼心慰問與祝福。

▲部立桃園療養院受部長陳時中委託，11日向桃園市各區公所基層防疫人員致謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛福部長陳時中在感謝函中指出，平日各項社會福利措施與服務，多由市府與各區公所受理申請及發給補助，公所是最基層也是民眾最熟悉、最感親切政府單位，在防疫期間，衛福部所推動「防疫補償」、「關懷弱勢加發生活補助」及「因應疫情擴大急難紓困計畫」，多仰賴公所同仁全體動員、加班作業，才能讓弱勢民眾有望及時得到紓困協助，希望透過各縣市在地的部立醫院，協助代為向公所基層人員表達感謝心意。

▲部立桃園療養院接受部長陳時中委託，平鎮區副區長鄭錦文（中）代表接受轉贈給基層人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中桃園市由部立桃園療養院接手，指派院方樂桃桃烘培坊的復健學員們趕製糕點為伴手禮，將剛出爐手工蛋糕委由各單位主管擔任信使，將陳時中的感謝函與手工蛋糕，在第一時間送達桃市各區公所，讓公所基層人員感受貼心祝福與鼓勵。

桃園療養院院長邱献說，十分樂意接下這個任務，在疫情逐漸趨緩階段，由醫療單位傳送心意到基層單位，象徵「衛生」與「福利」接力攜手，為抗疫共同努力，協助國人度過新冠肺炎帶來的危機。

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