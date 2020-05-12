網賭防疫超前部署「順時中」！疫情宅經濟4大標語拉業績　警曝還有這招　　　

▲高雄市一名方姓男子經營網賭集團，大搞「異地辦公」以及精神口號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

看準疫情期間，中央疫情管制中心呼籲民眾盡量待在家，沒想到網賭集團竟然「擴大」營業，藉機大肆招攬成員以及賭客下注，甚至怕自己也受到疫情影響，也做好「超前部署」，採取異地辦公，這樣一來也可以避免被警方來查緝，不過這個算盤是打錯了。

刑事局南部打擊犯罪中心在今年1月間偵破一起賭博機房案，向上溯源追查得知高雄市區另外還有以一名方姓男子經營的網路賭博及洗錢集團，租用商辦大樓及民宅為掩護，從事網路簽賭叩客及洗錢等犯行，專案小組歷經數月蒐證，掌握該集團位於高雄市三民區及苓雅區之2處洗錢及叩客機房，在4月30日拿著搜索票抓人，總共抓到19名集團成員到案。

▲高雄市一名方姓男子經營網賭集團，大搞「異地辦公」以及精神口號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查發現這個以方姓男子為首的網路賭博集團，看準現在正是值防疫期間，大多民眾閒暇或放假時間選擇在家，避免外出，所以趁機經營網路簽賭，藉機大肆招攬成員及賭客下注。而且拼發防疫財，自己也沒忘了要防疫，南打偵三隊隊長溫裕宏說：「就是要防疫，還用了兩個機房，就是異地辦公，一個賭博扣客，另外一個用來洗錢，就是上下游關係」。

而且為了拼績效、激勵士氣，這個網路賭博集團還有4大精神標語：「執行、效率、溝通、團隊」，溫裕宏說還有一塊績效白板：「就是希望成員能夠自己訂定績效目標，上面有寫營業額有沒有達標，如果達標的話就打勾」。

▲高雄市一名方姓男子經營網賭集團，大搞「異地辦公」以及精神口號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）