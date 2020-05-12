紓困甩鍋之亂！侯友宜感慨「本是同根生」　陳時中妙接「合作多愉快」

▲指揮中心指揮官陳時中妙用相煎何太急。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

擴大紓困因中央與地方前置作業溝通未明，新北市原先將9千多件急難紓困申請案送到衛福部審核，引發衛福部與新北市甩鍋大戰，侯友宜公開信更提到「本是同根生」。陳時中今（12）日被問及此事時回應，本是同根生下一句不一定要「相煎何太急」，也可以是「合作多愉快」。

侯友宜12日上午主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第56次應變會議」，針對被送回的申請案，侯友宜表示，還是會回到區公所承辦同仁處理，市長也會負起責任，採從寬認定，讓基層好做事。新北市表示，目前新北受理的共達2萬2266件，市長會扛起責任，讓基層從寬認定，快速發放。

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針對此次紓困之亂因中央與地方前置作業溝通未明，侯友宜表示，剛開始很多整備沒有很充分，他完全可以理解，大家只要同心齊力，出發點都是好意，想為基層解決問題，過程難免因為準備不及，做起來問題會很多，這過程很快就會過了，好好做事最重要。

▲衛福部送回急難紓困案件，新北市府儘速審查核撥。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市災害應變會議，侯友宜接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

陳時中表示，很多話不用聯想太多，同根生不一定要相煎，也可以是「本是同根生，合作多愉快」。他提到，此次疫情需要臨機應變的事情很多，也增加了民眾甚至基層公務員困擾，大家都非常辛苦，但如果能合作的話，事情才能越做越順。

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