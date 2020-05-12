　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

老翁迷途白河暖警助返家　家屬上臉書感謝備感溫馨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市白河分局白河派出所警員黃昆智及阮俊維等2人，幫助迷途長者回家，家屬感激PO臉書感謝再三。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局白河派出所警員黃昆智及阮俊維等2人，幫助迷途長者回家，家屬感激PO臉書感謝再三。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家住台南白河區河東里的八旬楊姓老翁，離家後卻忘記回家的路，獨自在市場附近徘迴，不知所措，幸白河警方協助返家，家屬喜極而泣感激不已，PO臉書感謝。

▲台南市白河分局白河派出所警員黃昆智及阮俊維等2人，幫助迷途長者回家，家屬感激PO臉書感謝再三。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局白河派出所警員黃昆智及阮俊維等2人，日前接獲民眾報案，稱有老翁疑似在白河市場迷途，黃等2員立即趕赴現場，見1名長者在市場內無助徘迴，因老翁語無倫次，不知自己住在何處，經詢現場有民眾得知老翁住居所，警方考量其安全，欲護送該迷途老人返家休息，惟他卻拒絕上車，不願接受協助，經員警們苦口婆心地向老翁勸說，一番折騰後終順利安全護送老翁返家

老翁家屬向警方表示，父親有年邁失智情形，常外出走走，惟這次未回家，家屬立即在住家附近尋找，遍尋不著，家屬著實著急，幸虧有警方協助，家屬對於警方的熱心服務，頻頻表達感謝之意，員警也不忘提醒家人應盡量多陪伴老翁及多關心注意其作息與行蹤，避免走失情況再次發生。

白河分局呼籲，對於家中有失智疾病的年長者可於其所穿著的衣物鏽上家屬的聯絡電話，也可向臺南市政府社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。

・超美超好吃

ET快訊
超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包
美媒爆2021 WBC經典賽取消！　至少2023年前不會舉辦
黃秋生承認準備入籍台灣！　抵台自主隔離14天：感受到自由的空
狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迷陷「韓星歐巴」愛情圈套　女子夢醒一切攏係假！

老翁迷途白河暖警助返家　家屬上臉書感謝備感溫馨

桃園「違規陷阱」民怨爆炸！公車靠站停10秒被拍　司機一天薪水全掰了

疫情漸趨穩定　桃園分階段解封校園戶外空間、社區館舍

「村長」詹江村質詢聽到官員「啍」聲　鄭文燦陪同道歉

28天零確診　大江購物中心撒幣3000萬搶市！「高麗園」6月試營運

買二手車改裝　桃園男半路出問題…送修聽真相嚇壞：「這是靈車！」

快訊／桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

為觀光復航鋪路！易斯達航空蒞花踩線　規劃深度旅遊行程

議員質詢虐童案反被社工「反咬」？！　林燕祝：社工修理議員之風不可長！

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

迷陷「韓星歐巴」愛情圈套　女子夢醒一切攏係假！

老翁迷途白河暖警助返家　家屬上臉書感謝備感溫馨

桃園「違規陷阱」民怨爆炸！公車靠站停10秒被拍　司機一天薪水全掰了

疫情漸趨穩定　桃園分階段解封校園戶外空間、社區館舍

「村長」詹江村質詢聽到官員「啍」聲　鄭文燦陪同道歉

28天零確診　大江購物中心撒幣3000萬搶市！「高麗園」6月試營運

買二手車改裝　桃園男半路出問題…送修聽真相嚇壞：「這是靈車！」

快訊／桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

為觀光復航鋪路！易斯達航空蒞花踩線　規劃深度旅遊行程

議員質詢虐童案反被社工「反咬」？！　林燕祝：社工修理議員之風不可長！

「三級片始祖」正妹女兒曝光！　比基尼曬「真人娜美身材」辣爆

到朋友家拿聖誕樹　他驚見她裸睡「手電筒照射10公分超近觀看」下場慘了

大聯盟開季具雛形已獲老闆批准　7月開打例行賽82場

新台幣開盤貶值5.9分　以29.92元兌1美元開出

屏東3天交通大執法　開出697張告發單！未戴安全帽+闖紅燈佔7成

美國白人父子檔面臨仇恨罪刑「3槍獵殺」慢跑非裔男　警2個月後才逮人

超萌小蘿莉4年「跑」了紐柏林250圈　路線背的比車手都還熟

《玩很大》IG：製作人被FIRE了！　「換掉紅隊隊長」…被點名女星急勸老闆冷靜

台股早盤下跌90點！樂觀氣氛轉憂＋逢高受壓　指數跌破11000點

國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

地方熱門新聞

買二手車改裝　送修發現竟是靈車

桃園道路「違規陷阱」　惹民怨

赤崁園區發現大面積考古遺跡　文化團體喊話

28天零確診　大江購物撒幣3000萬搶市

詹江村質詢　聽到官員「啍」聲

桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

疫情趨穩　桃園分階段解封校園戶外

枋山「珍珠芒果」連皮都能吃　意外爆紅

林燕祝說社工修理議員之風不可長！

農保農民補貼1萬　南投縣府：15日匯入帳戶

阿里山大戰獼猴！村民炸斷大拇指

等了30年！屏東竹社部落基地台8月啟用

太耗水！山上花園水道博物館戲水池節水暫停開放

更多熱門

相關新聞

臉書電腦版改版！推出「深色模式」

臉書電腦版改版！推出「深色模式」

臉書（Facebook）上周五（8日）正式對全球用戶推出全新的介面設計。據臉書說法，新版臉書將「更快、更易於使用，且具備令你大開眼界的深色模式（Dark Mode）。」

懸賞百萬「肢體教育」檢警！董念台鞠躬道歉緩起訴

懸賞百萬「肢體教育」檢警！董念台鞠躬道歉緩起訴

女子入山迷途冢屬搜尋也一樣台南警消救人

女子入山迷途冢屬搜尋也一樣台南警消救人

首位台籍代表　政大美女教授入選FB監委會

首位台籍代表　政大美女教授入選FB監委會

加強新化老街取締違規停車民眾好評！

加強新化老街取締違規停車民眾好評！

關鍵字：

老翁迷途白河臉書感謝

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

更多

最夯影音

更多
四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面