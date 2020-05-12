老翁迷途白河暖警助返家　家屬上臉書感謝備感溫馨

▲台南市白河分局白河派出所警員黃昆智及阮俊維等2人，幫助迷途長者回家，家屬感激PO臉書感謝再三。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家住台南白河區河東里的八旬楊姓老翁，離家後卻忘記回家的路，獨自在市場附近徘迴，不知所措，幸白河警方協助返家，家屬喜極而泣感激不已，PO臉書感謝。

白河分局白河派出所警員黃昆智及阮俊維等2人，日前接獲民眾報案，稱有老翁疑似在白河市場迷途，黃等2員立即趕赴現場，見1名長者在市場內無助徘迴，因老翁語無倫次，不知自己住在何處，經詢現場有民眾得知老翁住居所，警方考量其安全，欲護送該迷途老人返家休息，惟他卻拒絕上車，不願接受協助，經員警們苦口婆心地向老翁勸說，一番折騰後終順利安全護送老翁返家

老翁家屬向警方表示，父親有年邁失智情形，常外出走走，惟這次未回家，家屬立即在住家附近尋找，遍尋不著，家屬著實著急，幸虧有警方協助，家屬對於警方的熱心服務，頻頻表達感謝之意，員警也不忘提醒家人應盡量多陪伴老翁及多關心注意其作息與行蹤，避免走失情況再次發生。

白河分局呼籲，對於家中有失智疾病的年長者可於其所穿著的衣物鏽上家屬的聯絡電話，也可向臺南市政府社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。

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