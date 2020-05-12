「牛排被西裝哥吃了！」外送員揭2情況　無奈曝曾打不通：用戶手機不會顯示

▲陳姓熊貓外送員手拿著吃完的便當盒，警方到場時，外送員拿出通話紀錄顯示有打4通電話給張男，外送員掏出210元餐費歸還張男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

foodpanda日前爆出糾紛，本站12日分別報導《熊貓外送員爆鑽「聯絡不到用戶」漏洞！他下樓氣炸：在附近混，還吃我餐點》、《三重男叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘餓到懷疑人生 下樓驚見牛排被他吃了》，引發爭議。就有一名外送員貼文，試圖還原該位被爆料的西裝外送員的動機，說他吃用戶餐點有2種情況。

這位外送員在PTT的Gossiping發文「西裝熊貓偷吃」，解釋外送流程，「外送流程通常是到達客戶家撥電話第一通，沒接的話開始算10分鐘，但是，是用預定送餐時間開始算。」如果外送員提早到、客人沒接電話，就要等時間到預定送餐時間，才能開始算10分鐘。

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▲西裝外送員被爆料。（圖／翻攝自PTT）

10分鐘過去後，外送員打第二通電話確認，如果還是沒人接，就轉告派單，「這裡是重點喔！客服確認完，你才能處理餐點。」接著他用西裝熊貓這個案例分析，「就算西裝熊貓打過去沒人接，派單也要幫他確認，以免外送員偷雞」，所以該位西裝外送員在吃用戶的牛排，情況可能是以下兩種：

一、客人家裡訊號有問題，西裝外送員跟客服都打不通用戶電話。

二、西裝外送員跟派單聯合吃掉客人的錢。

原PO表示，「為什麼會有第一種狀況？因為我送過訊號很差的客人，我打了5-6通，他手機都沒顯示，是我在他家外面大吼大叫，他才注意到。」對方後來拿手機給他看，才知道訊號差的話，外送員撥通電話到進語音，用戶手機可能都不會顯示，「也有可能是客人想故意搞外送員欸啦！」