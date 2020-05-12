熊貓外送員爆鑽「聯絡不到用戶」漏洞！他下樓氣炸：在附近混，還吃我餐點

▲外送平台foodpanda再爆糾紛。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年來外送平台興起，foodpanda就屬龍頭之一，但也多次傳出消費糾紛。就有人先在PTT的Gossiping板上爆卦「熊貓foodpanda取消單，還扣款不能退」，一名網友看到後就回文，憤怒分享自己的經驗，大爆有一些無良外送員會利用「點餐者十分鐘都聯絡不到，就能自行處理餐點」的這個漏洞來偷懶，行徑相當誇張。

原爆卦者貼文表示，因為上個月有滿300折100的外送折扣，他就買了一盒點心，並綁定信用卡付款，但因為後來公司開會，他漏接2通電話，foodpanda app裡則提示訂單被取消。他於是重新下訂，這次有接到電話，也請外送員放一樓管理員那邊就可以。

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沒想到事後，原爆卦者發現信用卡被扣了2筆一樣的金額，馬上寫信跟foodpanda反應，「他們的線上客服連結真的做得很爛，不知道是故意還是怎樣，一直找不到，點進去總是留言給客服信箱」、「連上之後一樣鬼打牆一直說他們車手已經等了10分鐘，無法退款！」

最後foodpanda不僅沒有退款，還多次給他「建議」，像是「下次可以在備註中寫，放在一樓」、「那您下次可以改用貨到付款」，讓爆卦者氣炸大罵髒話。

▲有網友用foodpanda訂點心，根本沒拿到商品還被扣款。（圖／記者林敬旻攝）

就有另一位網友也回文，因為他也遇到同樣的情況，「看到一堆在罵使用者不接電話XD 誰他X沒事會叫了外送又不注意手機？」並爆料「真相就是有一些垃圾熊貓外送員，利用點餐者十分鐘都聯絡不到就能自行處理餐點的漏洞，欺騙客服說是點餐者十分鐘都聯絡不到，結果是在點餐者家裡附近混過那十分鐘，然後就把餐點自己拿去吃了！」

這位網友直說，儘管點餐者跟客服反應沒收到餐點，對方也不會負責、不會退款，根本就是變相助長無良外送為的這種行為。「而且這種垃圾外送員鑽漏洞的行為已經有一段時間了，不要說上面途中這個人遇到這種人，我自己也曾經遇到這種垃圾外送員。」

網友敘述，當時明明app上就顯示外送員位置在他家了，結果一直沒收到外送員通知已抵達，「用留言問他是什麼情況也不讀不回，後來實在受不了了就到我家樓下一看，發現一個穿熊貓衣服的人在那裡發愣。」他於是問對方「你是外送員XXX嗎？」

一開始外送員還不承認，在原PO大聲嗆「不然你這麼剛好沒去跑單會在我家樓下等？餐點不給我我就直接報警」之後，外送員才把東西交給他並求饒，「我想說東西拿到就算了實在餓到不行就放過他，最後在app上給這傢伙負評還有投訴他，不過也是不了了之。」

▲網友貼出一則《爆廢公社二館》的貼文，有外送員利用漏洞，不只沒送餐，還把顧客餐點吃掉。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，其他人也看傻喊扯，「聽你罵完滿爽的」、「還是貨到付款比較安心」、「我上次想給店家負評，結果居然找不到評分的地方」、「之前遇過，送貨員不願意送到我家門口，投訴客服，客服電話打來不說話就掛斷，然後就說我聯絡不上，直接取消訂單」、「要用熊貓的絕對要貨到付款，千萬別刷卡」、「已經放棄熊貓很久了。」