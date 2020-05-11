想去離島玩！他請教「綠島VS蘭嶼」選哪好　網推這：有度假感，海是乾淨藍

▲許多人到綠島都會玩浮潛。（圖／台東縣政府提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

5月以來，台灣新冠肺炎疫情趨緩，連續多日沒有本土確診案例，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將陸續放寬國內旅遊限制，也讓許多民眾紛紛有國內出遊的想法。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「綠島 蘭嶼 去哪個好？」好奇想去離島玩的話，其他人會選綠島還是蘭嶼，話題意外引發熱論。

這位網友在文中表示，「想去離島玩，綠島跟蘭嶼哪個好勒？蘭嶼的船票比較貴，其他我不知道。」看到貼文後，推薦綠島的人表示，「綠島跟朋友去，嗨到你不要不要的」、「想潛水的話綠島比較漂亮」、「綠島可以泡海底溫泉」、「綠島後山很美，那裡沒路燈，傍晚去超漂亮」

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▲蘭嶼小天池美景讓人心曠神怡。（圖／記者陳詩璧攝）

不過大部分的網友都大推蘭嶼，「蘭嶼沒有綠島破壞這麼多」、「蘭嶼更天然原始」、「推蘭嶼，是會想再去的地方」、「綠島不錯，但蘭嶼無敵」、「推蘭嶼，比較有度假的感覺」、「蘭嶼，海是可以見底的乾淨藍」、「蘭嶼很舒服，可以上山下海，晚上我都躺在屋頂看星星看到睡著，唯一缺點太熱，頭皮曬傷XD」、「蘭嶼很美，遠但是值得」、「都去過還是覺得蘭嶼好。」

還有人說，玩的東西不一樣，要看原PO喜歡什麼，「都去呀！兩個都很棒」、「兩個我都去過，兩個都建議去」、「綠島比較商業，蘭嶼看風景」、「學潛水綠島，不是潛水就蘭嶼」、「要嗨一點去綠島，想要放空去蘭嶼」、「幾年前是綠島，最近流行蘭嶼，活動都一樣 反指標去人比較少」、「兩個都去過，兩個都去，有船可以這樣搭。」