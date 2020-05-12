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香港「保就業」補貼25日開放申請　補助一半薪資「最高領到3.5萬元」

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府上月推出810億港元（約3120億元新台幣）的「保就業」計畫，向合資格雇主提供員工五成薪資補貼，上限為每月9000港元（約3.5萬元新台幣）。香港特首林鄭月娥12日表示，將從本月25日起接受合資格的雇主申請，薪資補貼的範圍為6月至8月共3個月，預計最快能在6月下旬撥出首批款項。

「保就業」提出一個月以來，港府也做了多項優化，包含把申請條件擴增至有為65歲或以上僱員作出強制性公積金（強積金）自願性供款的雇主，涉及6萬名年長僱員；1.2萬名建築業、飲食業的連續受聘僱員將重新納入計劃範圍內，當中涉及5000多名雇主；自僱人士只需在3月31日或之前持強積金賬戶，即使沒有供款，也可領取一筆過7500元津貼，預料涉及21.5萬人。

▼受新冠肺炎及反修例風波影響，香港經濟陷入困境。（圖／路透社，下同。）

▲香港,酒吧,新冠肺炎。（圖／路透）

此外，考慮到有些行業如旅遊業，在今年1月時生意就已經受影響，因此，計算工資補貼的指定月份將延展至去年12月，雇主可從去年12月至今年3月選擇其中一個月份計算工資補貼，這有利雇主選擇市況較好的月份計算和領取更多補貼以保留員工。

林鄭月娥指出，「保就業」計劃申請程序十分簡單，雇主或自僱人士只需在網上填寫表格，在獲得雇主授權後，強積金受託人會直接將相關強積金供款紀錄證明書，交予政府委任的代理人計算工資補貼金額，而相關行政費用由特區政府代付，預計最快3至4個星期可收到款項。

▲香港經濟受新冠肺炎影響。（圖／路透社）

林鄭月娥坦言，已盡最大努力填補計劃的漏洞，第一期計劃只適用於在今年3月31日或之前已開立強積金賬戶的僱員，雇主同時須簽署承諾信，承諾接受工資補貼期間不能裁員，並要將全數補貼金額用於僱員工資。

林鄭月娥還說，政府已設立懲罰機制，包括向違反承諾的雇主，取回部分補貼金額，甚至要求雇主繳交罰款。

另外，對於其他65歲或以上的年長僱員，林鄭月娥提到，希望通過別的途徑提供幫助，包括將受惠於「防疫抗疫基金」工資補貼的類別，由計程車司機和紅色小巴司機，延伸至綠色專線小巴司機和本地渡輪公司僱員，合共約2.4萬名年長僱員受惠；飲食業、建造業以及洗衣店也會獲得「防疫抗疫基金」相關項目支援，去照顧已聘用的年長員工。

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

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