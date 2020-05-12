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舒蘭病患「洗衣感染」？陸專家揭露驚人真相...感嘆：對病毒認識很有限

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠病毒變化多端，讓陸專家感嘆「我們對它的認識還是非常有限」。近日吉林舒蘭出現1起本土病例，確診者為45歲公安局洗衣工，傳染源至今尚未查出，但外界卻傳出她有沒有可能是在洗滌公安的衣服過程被感染的？對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，有這個可能。

綜合陸媒報導，吉林省舒蘭市7日有一名45歲女洗衣工確診，吳尊友指出，目前推測她可能是這一次聚集性疫情的源頭，但也有可能是真正源頭還沒被發現，這需要更多的流行病學調查，或生物學手段來加以分析推測。

吳尊友補充，還有就是有些病人的潛伏期比這個洗衣工更長，「潛伏期是具有傳染性的。如果像這種情況的話，就非常難判斷，到底是誰傳給誰的。」

據悉，吉林省在4月20日新增境外輸入病例2例、22日新增境外輸入病例1例，常住地均是舒蘭。值得關注的是，這3名病例均是俄羅斯回國人員，從綏芬河入境時檢測均為陰性，在牡丹江當地結束集中隔離後返回舒蘭後出現症狀，被確診感染。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

因此外界在猜測，舒蘭市公安局有警員曾在4月8日至30日間，去接過從俄羅斯回國的人員，這名女洗衣工有沒有可能在洗滌員警的衣物中被感染？

「有這個可能！」吳尊友指出，研究人員之前有對醫院病人的病房空氣和醫生更換隔離服的半汙染區，以及清潔區的空氣進行採樣，發現更換隔離服的空間中，病毒含量反而更高，也就是說，「如果醫務人員在病房裡面，他的衣物上可能會沾上病毒，脫的過程當中，空氣當中病毒含量更高。

另一方面，哈爾濱日前也確診一名病患，他4月10日至5月9日期間，共做過8次核酸檢測，前面7次均顯示為陰性，直到第8次才驗出陽性，讓外界擔心「核酸檢測的手段和方法可靠嗎？」

中國工程院院士楊寶峰對此回應稱，「我省目前核酸檢測的手段和方法都是可靠的。一般經核酸檢測呈陽性，就可以對病例進行確診。此次，對病患進行反複檢測，充分體現了醫務人員高度負責的態度和誠實敬業的作風，也顯示出黑龍江人誠信大氣的性格。」

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

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