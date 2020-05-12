車站商家業績慘跌4成！台鐵啟動紓困補貼　逾200家業者搶申請

▲林佳龍視察台鐵紓困情形，並慰勞南港站防疫天使。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，台鐵車站內商家業績跌了4成，為協助業者度過疫情難關，台鐵依據交通部指示及立法院附帶決議，通過修正補貼作業要點。交通部長林佳龍今（12）日上午視察台鐵商場紓困情形時表示，這次共379家符合紓困對象，243家業者已申請，現在核定了205家，核定比率達84%。

自疫情爆發至今，除了空運受到影響，陸運也收到嚴重衝擊，林佳龍指出，台鐵車站人流明顯減少，致鐵路本業營收受到極大的影響，連帶衝擊車站旅運服務商業設施業者營收。

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為舒緩業者營運壓力，交通部向行政院爭取到1.25億元預算經費，於紓困2.0方案納入補貼與臺鐵簽訂租賃契約之車站內經營商場（含旅館）、商店、廣告、機器類（如自動存物箱、販賣機等）、停車場，以及車站外之經營停車場及公共運輸業者。

▲林佳龍表示，疫情影響，台鐵車站人流明顯減少，鐵路本業營收受到極大的影響，連帶衝擊車站旅運服務商業設施業者營收。（圖／記者賴文萱攝）

交通部也在4月24日核定臺鐵局的紓困補貼作業要點，補貼109年4月1日至6月30日計3個月的租金及定額權利金27.5%；遂於5月8日核定修正版作業要點，納入商場業者簽訂承諾書，承諾將台鐵補貼之金額分派下游廠商，以符社會期望及補貼精神。

台鐵預估符合資格家數共有379家，截至目前已有243家業者提出申請，核定205家業者，核定金額達5,637萬餘元，核定比率已達84.4%。

▲台鐵局長張政源表示，台鐵車站商場業績跌4成。（圖／台鐵提供）

台鐵局長張政源則表示，受到疫情影響，台鐵車站內的商家業績跌了4成，一直到母親節才有回溫，不過因為相關廠商業績都有受到影響，台鐵近日也已通過修正補貼作業要點，目前執行率已達6成。

事實上，台鐵車站內部分第一線商家業者並非為與台鐵局簽訂契約之廠商，為符合社會期望並能協助第一線商家渡過疫情難關，以符合交通部訂定紓困振興辦法及台鐵局補貼作業要點的精神，台鐵依據交通部指示及立法院附帶決議，邀集相關業者協商達成共識，並於5月8日獲交通部核定通過修正本作業要點，增加可招商經營之業者申請補貼須檢附承諾書之規定。

▲截至目前已有243家業者提出申請，核定205家業者，核定金額達5,637萬餘元，核定比率已達84.4%。（圖／台鐵提供）

依修正後作業要點，簽訂承諾書之業者原則可選擇將其所獲得補貼金額50%以上補貼予店家，或就承租店家及加盟店繳付之租金及定額權利金補貼(減租)27.5%以上，以與第一線商家共體時艱，達到實施紓困措施之目的。另為使本作業要點補貼對象及程序更臻明確，爰修正要點部分內容，以減少申請人之疑義。

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