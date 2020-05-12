　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車站商家業績慘跌4成！台鐵啟動紓困補貼　逾200家業者搶申請

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵。（圖／台鐵提供）

▲林佳龍視察台鐵紓困情形，並慰勞南港站防疫天使。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，台鐵車站內商家業績跌了4成，為協助業者度過疫情難關，台鐵依據交通部指示及立法院附帶決議，通過修正補貼作業要點。交通部長林佳龍今（12）日上午視察台鐵商場紓困情形時表示，這次共379家符合紓困對象，243家業者已申請，現在核定了205家，核定比率達84%。

自疫情爆發至今，除了空運受到影響，陸運也收到嚴重衝擊，林佳龍指出，台鐵車站人流明顯減少，致鐵路本業營收受到極大的影響，連帶衝擊車站旅運服務商業設施業者營收。

請繼續往下閱讀...

為舒緩業者營運壓力，交通部向行政院爭取到1.25億元預算經費，於紓困2.0方案納入補貼與臺鐵簽訂租賃契約之車站內經營商場（含旅館）、商店、廣告、機器類（如自動存物箱、販賣機等）、停車場，以及車站外之經營停車場及公共運輸業者。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍表示，疫情影響，台鐵車站人流明顯減少，鐵路本業營收受到極大的影響，連帶衝擊車站旅運服務商業設施業者營收。（圖／記者賴文萱攝）

交通部也在4月24日核定臺鐵局的紓困補貼作業要點，補貼109年4月1日至6月30日計3個月的租金及定額權利金27.5%；遂於5月8日核定修正版作業要點，納入商場業者簽訂承諾書，承諾將台鐵補貼之金額分派下游廠商，以符社會期望及補貼精神。

台鐵預估符合資格家數共有379家，截至目前已有243家業者提出申請，核定205家業者，核定金額達5,637萬餘元，核定比率已達84.4%。

▲▼台鐵。（圖／台鐵提供）

▲台鐵局長張政源表示，台鐵車站商場業績跌4成。（圖／台鐵提供）

台鐵局長張政源則表示，受到疫情影響，台鐵車站內的商家業績跌了4成，一直到母親節才有回溫，不過因為相關廠商業績都有受到影響，台鐵近日也已通過修正補貼作業要點，目前執行率已達6成。

事實上，台鐵車站內部分第一線商家業者並非為與台鐵局簽訂契約之廠商，為符合社會期望並能協助第一線商家渡過疫情難關，以符合交通部訂定紓困振興辦法及台鐵局補貼作業要點的精神，台鐵依據交通部指示及立法院附帶決議，邀集相關業者協商達成共識，並於5月8日獲交通部核定通過修正本作業要點，增加可招商經營之業者申請補貼須檢附承諾書之規定。

▲▼台鐵。（圖／台鐵提供）

▲截至目前已有243家業者提出申請，核定205家業者，核定金額達5,637萬餘元，核定比率已達84.4%。（圖／台鐵提供）

依修正後作業要點，簽訂承諾書之業者原則可選擇將其所獲得補貼金額50%以上補貼予店家，或就承租店家及加盟店繳付之租金及定額權利金補貼(減租)27.5%以上，以與第一線商家共體時艱，達到實施紓困措施之目的。另為使本作業要點補貼對象及程序更臻明確，爰修正要點部分內容，以減少申請人之疑義。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
iPhone 12完整規格售價被爆料！有OLED Super
跨海投訴招名威歧視　當事陸生說話了！
黃秋生8年前就想當台灣人！「4途徑申請移民」…曝台5大優點：
被稱「最美慈善家」！性感美魔女詐財上億元　狼狽上銬羈押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／連續30天無本土確診病例？指揮中心14時說明

車站商家業績慘跌4成！台鐵啟動紓困補貼　逾200家業者搶申請

外帶麥當勞上貓空！一開「是隱藏版菜色」　真相曝光...網羨慕：傳說成真了

老天感動到掉眼淚！　台大醫院幫「優良護理師」每人加碼1000元

水瓶、雨傘太low！紓困卡位隊伍「驚見這包」　他看傻：早知道抓魚來放

護理師居然做過這些事！馬桶裡撈手機...秀傳5分54秒暖心催淚影片曝

彰化和美萬人斷網哀嚎...神秘訊號讓「這2家」滿格　里民狂問：基地台在那裡？

熊貓外送員爆鑽「聯絡不到用戶」漏洞！他下樓氣炸：在附近混，還吃我餐點

不再靠天吃飯！《農保法》三讀通過　天災、疫病、蟲害都可以保保險

近3年最差！全球百大機場「桃機退5名」　林佳龍：服務可做到TOP10

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

LIVE／連續30天無本土確診病例？指揮中心14時說明

車站商家業績慘跌4成！台鐵啟動紓困補貼　逾200家業者搶申請

外帶麥當勞上貓空！一開「是隱藏版菜色」　真相曝光...網羨慕：傳說成真了

老天感動到掉眼淚！　台大醫院幫「優良護理師」每人加碼1000元

水瓶、雨傘太low！紓困卡位隊伍「驚見這包」　他看傻：早知道抓魚來放

護理師居然做過這些事！馬桶裡撈手機...秀傳5分54秒暖心催淚影片曝

彰化和美萬人斷網哀嚎...神秘訊號讓「這2家」滿格　里民狂問：基地台在那裡？

熊貓外送員爆鑽「聯絡不到用戶」漏洞！他下樓氣炸：在附近混，還吃我餐點

不再靠天吃飯！《農保法》三讀通過　天災、疫病、蟲害都可以保保險

近3年最差！全球百大機場「桃機退5名」　林佳龍：服務可做到TOP10

女主播「太大」屢遭投訴：讓人分心　辭職後換跑道拍寫真

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

翻唱《恰似你的溫柔》　陳瑽「隔空獻愛」給媽媽

中職／運彩看好樂天桃猿連勝　開出14.5大比分

「最強小三」韓素希一甩罵名　性感露腰代言運動品牌

「3D乳攝儀」鏡頭可移位　換姿勢方便！不用擔心硬擠弄痛乳房

偷吃慣犯受雇岳父切結「月領9千」　帶妹回家裸睡「太累請假」下場慘

用心對待「牠」就會回饋！免費供應學童鮮乳　斗南品牌「他里霧」搶鮮上市

中壢女店員代理超商店長　「刷卡費、偷香菸、拿現金」22萬元後落跑

村長同意採礦…村民不同意　宜蘭中華村7/4罷免投票！156票定生死

生活熱門新聞

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

3縣市大雨特報！颱風最快今生成　靠近台灣時間曝光

教授被逼道歉　上課全程曝光

即／大雨灌南高屏！準黃蜂路徑曝

天生帶財2面相曝光！命理師：手掌上有「木星丘」財運旺爆

陸生檢舉逼道歉！意外曝教授超狂身分

逼教授道歉陸生　中原大學背景遭起底

最快8天出院！台灣找到新冠肺炎中藥方

雙北等12縣市山區「大雨特報」

今年首颱黃蜂可能生成！最新預測曝

更多熱門

相關新聞

「核酸檢測員」將成新職業！

「核酸檢測員」將成新職業！

大陸人社部11日公布了10種最新新職業，核酸檢測員、線上學習服務師、社群健康助理員、老年健康評估師、區塊鏈工程技術人員、社區網格員、資訊安全測試員、互聯網行銷師、區塊鏈應用操作員、增材製造（3D列印）設備操作員L等上榜。

CBA有望6月重啟　姚明對防疫有信心

CBA有望6月重啟　姚明對防疫有信心

官方證實！　武漢市「10日內完成」全市1100萬人核酸篩檢

官方證實！　武漢市「10日內完成」全市1100萬人核酸篩檢

NBA拚復賽　爵士公鹿老鷹開放場館

NBA拚復賽　爵士公鹿老鷹開放場館

戴口罩跑步「炸肺」了！醫警告：瘦高的人要注意

戴口罩跑步「炸肺」了！醫警告：瘦高的人要注意

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面