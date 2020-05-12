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戴口罩跑步後「炸肺」了！他夜跑5公里險喪命…醫警告：瘦高的人要注意

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運動,跑步（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲26歲男戴口罩跑步後爆肺了。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢漢口的26歲張姓男子日前差點因為跑步喪命，他身高很高，人比較瘦，因為疫情肆虐想增強免疫力，決定加強鍛煉，半個多月前，每天晚飯後去夜跑。沒想到，7日當天，他跑了4公里後，突然胸口劇痛，呼吸困難，劇痛難忍，趕緊去醫院一查，竟發現爆肺了！

據《紫牛新聞》報導，5月11日，武漢市中心醫院在官方微博發布了這樣一個病例，並提醒瘦高體型的運動愛好者，「如果在運動中出現劇烈咳嗽或用力過猛後出現胸痛和呼吸困難，要警惕自發性氣胸的可能，及時就診，以免耽誤治療。」

26歲的張男5月7日晚上7點多，跑了4公里後，突然感到胸口有些隱隱作痛，呼吸也變得有些吃力，一開始他以為是戴著口罩出現的憋悶和不適，仍然堅持著再跑了500米，隨後忍痛步行回家了。

張男回家後出現胸口劇烈疼痛、呼吸困難，被家裡人緊急送往醫院。醫生檢查發現，原來他的左側肺破了，如果再晚一點就醫，可能有生命危險。

他被診斷為自發性氣胸，左肺被嚴重壓縮90%，並將心臟推向右側，如果再晚點就醫會有生命危險。隨後，他進行了急診胸腔鏡肺大泡切除術，轉危為安。

武漢中心醫院胸外科主任陳寶鈞表示，氣胸多發於有慢性肺部疾病的老人，「身材瘦長的青少年男性也是氣胸的多發人群，因為這種身材的男孩胸腔較長，一旦肺部發育不健全，存在先天性肺大泡，此時如果再從事劇烈運動，使得肺內壓力驟然升高，容易導致肺大泡突然破裂，導致空氣從肺部進入胸腔。」

陳寶鈞還提醒，瘦高體型的運動愛好者如果在運動中出現劇烈咳嗽或用力過猛後出現胸痛和呼吸困難，要警惕自發性氣胸的可能，及時就診，以免耽誤治療。

►戴口罩也要記得保養

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