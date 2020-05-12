「2020全球百大機場」新加坡8度奪冠　台灣桃園機場排名出爐！

▲新加坡樟宜機場目前有5個航廈，1、2和3號航廈是連接一起的，旅客可透過捷運系統和高架列車，或以步行方式來往3個航廈。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

有著「航空界奧斯卡」之稱的Skytrax，在11日公布了2020年全球百大機場大獎的獲獎名單，冠軍由新加坡的樟宜機場連續第8年奪得冠軍的寶座，第2名和第3名則是分別由日本東京國際機場和卡達首都多哈的哈馬德國際機場拿下。台灣桃園國際機場在2020年獲得第18名，比起2019年跌落了5個名次。

Skytrax主要業務是為航空公司的服務進行意見調查，透過分析旅客問卷進行相關的排名。2020年最佳機場排名的獎項，原本預計在4月1日於巴黎揭曉，但受到新冠疫情影響因而取消。

此次2020年的百大機場排名調查從2019年的9月至2020年2月間進行，調查對象來自100多個國家/地區，覆蓋550個機場。

Skytrax首席執行官愛德華·普拉斯特德（Edward Plaisted）在聲明中指出，公司藉由Youtube直播揭曉了今年的排名，雖然頒獎儀式推遲了將近6個星期，「但我們認為，在這個艱困的時機點，為航空業帶來一些值得歡呼的消息是正確的選擇。」

2020年的百大機場排名與2019年的戰況雷同，由東亞國家佔據了主導的地位，前10名當中佔有7席的名次，日本更是一手包下第2名、第7名、第8名和第10名。

2019年全球百大機場前10名

1.新加坡樟宜機場，2019排名：1

2.東京國際機場，2019排名：2

3.哈馬德國際機場，2019排名：4

4.仁川國際機場，2019排名：3

5.慕尼黑機場，2019排名：7

6.香港國際機場，2019排名：5

7.成田國際機場，2019排名：9

8.名古屋中部國際機場，2019排名：6

9.阿姆斯特丹史基浦機場，2019排名：14

10.關西國際機場，2019排名：11