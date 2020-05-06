桃機曝全台最大「戶外觀景台」神攝手美照　機坪停滿飛機照也獲獎

▲第一名作品運用夜間低光源環境，放慢快門曝光，讓照片中飛機呈現出動態美感。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場去年底啟用南、北擴建區5樓戶外觀景台，由於可近距離觀賞各式航機起降滑行及遠方寬闊壯麗景緻，吸引大批飛機迷及民眾朝聖。桃機日前也舉辦「觀景神攝手–照片徵集」活動，前三名優勝作品曝光，即日起線上、實體同步展出。

桃機「觀景神攝手–照片徵集」活動吸引許多飛機迷及攝影同好共襄盛舉，投稿參賽作品皆呈現桃機人文、地理景觀及文化內涵，展現桃機無窮魅力，經評審一番精心挑選才決定前三名及優勝10名、佳作15名。

請繼續往下閱讀...

攝影展第一名作品「披星戴悅」，得獎者運用夜間低光源環境，放慢快門達到足夠曝光，精準讓照片中飛機呈現出動態美感，且在夜色下表現機身時尚帥氣的漆黑塗裝。

▲第二名作品呈現班機起飛時遠方難得的壯闊雲瀑。（圖／桃機提供）

第二名作品「機緣巧合」作者於觀景台啟用後多次前來巧遇同一架飛機，當天適逢班機起飛，恰好遠方出現難得的壯闊雲瀑，按下快門後就決定投稿，成功觸動評審共鳴獲獎。

第三名作品「末日美-無機可施」呈現因全球疫情下觀景台民眾戴口罩及機坪停滿飛機畫面，構圖壯闊又符合時事感，因而得到評審青睞。

▲第三名作品呈現因全球疫情下觀景台民眾戴口罩及機坪停滿飛機畫面，符合時事感。（圖／桃機提供）

為讓大眾也能一睹這些精彩作品，攝影展從即日起於桃園機場第二航廈5樓北側手扶梯旁展場實體展出至6月13日止，有興趣的民眾可於每日上午06:30到晚間22:30前往觀賞。

▲桃機攝影展，從即日起於桃園機場第二航廈5樓北側手扶梯旁展場實體展出至6月13日止。（圖／桃機提供）

另因應防疫作為，也可選擇直接於活動網頁：http://www.airview.com.tw/exhibition.html 欣賞，希望透過攝影展的一張張照片，一窺神攝手快門記錄下的完美瞬間，更可再前往戶外觀景台，親自體驗桃園機場的日常。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來