不能出國就跟照片「飛出去」！桃園機場《觀景神攝手展》幫旅客加油打氣

▲「桃園機場觀景神攝手」日前結束徵件活動並公布得獎名次，優選作品也集結成攝影展，即日起～6/13（六）於第二航廈展出。（圖／ETtoday，下同）

生活中心／綜合報導

桃園國際機場觀景台自去年年底啟用以來，已成為北台灣飛機迷必朝聖的景點！費心在第二航廈5樓南北側皆規劃、打造能一覽不同景致的桃園機場，3月底前也舉辦了「觀景神攝手——照片徵集」活動，讓更多飛機迷、攝影玩家，能有機會與國內外旅客分享他們鏡頭底下的觀景台風光。活動結果近日揭曉，雖然目前機場進出人數受到疫情影響，但徵件依舊踴躍，除了前3名得獎者外，也另選出優勝10名、佳作15名，首屆舉辦的徵件比賽，不免也讓大家好奇究竟有哪些厲害的照片得到「國門」肯定？

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▲桃園機場於南北側各設有一觀景台，讓遊客能欣賞到不同角度的風光景致。

此次獲選前3名的攝影作品，令人印象深刻的就是他們各別抓住相當精確的主題！第1名是由擁有3年拍攝飛機經驗的甘悅庭所拿下，作品的主角是2018年年底開啟台北前往名古屋、北九州航線的日本精品航空「星悅航空」，由於照片是在夜間、低光源的環境下拍攝，需要以低快門方式拍攝以獲得充足曝光，稍有不慎就容易得到一張手晃模糊的照片。但這張動態感十足的追焦照，在甘悅庭的精準捕捉下，即使夜色籠罩，還是呈現出時尚漆黑塗裝的帥氣機身，因此一舉奪得首獎。甘悅庭受訪時也說，「當天用低快門拍了不少照片，這張是快門速度最低的一張，因為難度比較高，所以想說用這張參賽試試！」

▲甘悅庭的首獎作品以諧音《披星戴悅》呈現，專業與趣味並陳，果然贏得評審的最高讚賞。

而從來沒有正式拍過飛機、直到桃園機場觀景台開啟後才加入攝影玩家行列的陳韋豪，也以一張凌空而起的機身，對比遠方積雲的壯闊景象拿下第2名佳績。有時一拍就拍半天以上的陳韋豪表示，當日天氣還不錯，加上難得的雲瀑背景，他當時就想如果能捕捉到飛機置中的畫面，一定很漂亮，因此「當下拍到這張照片自己非常喜歡，剛好發現有這個活動，就決定以這張參賽。」首次參加飛機攝影徵件活動就拿到好成績的他也謙稱，自己只是拿畫質較好的小相機，「跟前輩的大砲相比很微弱啦！」

▲偌大的機身，在陳韋豪的二獎作品《機緣巧合》的壯闊雲景底下，都顯得渺小。

獲得第3名的李翰昇也透露，自己沒有攝影相關經驗和背景，知道這個比賽後特別來拍飛機，沒想到就有不錯成績。「我和朋友來拍的時候，當天雖然已經少有飛機起降，但還是拍了大概500多張，後來發現得獎的這張構圖不錯，也剛好拍到觀景的遊客戴著口罩的樣子，覺得滿符合時事同時也有機場壯闊的感覺。」可見許多得獎照片靠的不見得是強大的攝影技術，如何抓住別人看不見的角度、耐心等到畫面最耀眼的那刻，也都是脫穎而出的關鍵，想必這些得獎者的經驗分享，能讓不少攝影初心者信心大增！

▲李翰昇的三獎作品《末日美－無機可施》紀錄下近日因疫情影響、列隊休息的飛機群與緊戴口罩的旅客身影。

無論居於南北側，只要從觀景台望出去的遼闊景色，都是攝影玩家、航空迷捕捉飛機起降的絕佳觀賞點。但一定有不少人好奇，在桃園機場觀景台搭建好以前，想拍絕美飛機照到底要怎麼拍？得獎者們表示，機場附近有些私密景點，但通常要爬到樹上、約3層樓高，才能拍到機場與飛機美照。因此觀景台的好處是「就在居高臨下的5樓」，想拍到令自己滿意的照片不用再爬上爬下、增加額外風險，安全許多，而且「還能拍到清楚的停機坪」，對於飛機迷來說誘惑不小。甘悅庭也補充，若是在外面拍攝，想在不同地點拍到南北角度的美景，距離約需開車10分鐘，但在桃園機場內，往返南北端的觀景台只要走5分鐘就能到，省時很多。這些原因，都是桃園機場觀景台在開幕時吸引絡繹不絕人潮的強力優勢。

想親眼一睹獲獎美照的風采嗎？集結前3名作品與優勝照片的「桃園機場觀景神攝手」攝影展，即日起在第二航廈5樓北側觀景台處，預計一路展至6/13（六），這段期間有計劃前往桃園機場的民眾，絕對不能錯過這些紀錄飛機身影、凌空而起甚至結合時事的精彩作品，讓這些會說話的照片，引領參觀者看向更遠更遼闊的視野，一掃當前被疫情籠罩的陰霾，正面等待重返天空翱翔的明天。疫情緩和後，更要重回桃機觀景台拍照打卡，近距離感受客貨機近在眼前的震撼臨場感。

線上看展去>> http://www.airview.com.tw/index.html