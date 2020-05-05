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航班量史上最低！桃機首次第一季「鳥擊+0」　每日150架班機擠停機坪

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▲▼桃園機場停機坪。（圖／桃機提供）

▲受疫情影響，桃園機場停機坪，每天約有150架飛機停靠。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，桃園機場航班減少，創下史上新低紀錄。過去平均一季會發生2-3次鳥擊事件，今年截至目前也+0。桃機表示，每日約有150架飛機停在桃機停機坪，面對即將到來的汛期、颱風季，也已規劃地方讓飛機安全停靠。

身為台灣航班最多的桃園機場，為自己訂下嚴格的鳥類防制KPI值，108年鳥擊發生率訂為2次（月）／每萬起降架次以下，107年鳥擊次數為37件，108年鳥擊次數為23件，較107年下降約4成，今年第一季鳥擊次數為0。

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桃機副總經理但昭璧指出，過去平均一季都會發生2-3次鳥擊事件，嚴重的話會導致飛機發動機葉片變形，但今年截至目前都沒有發生，也是首次第一季0鳥擊。

▲▼桃園機場公司副總經理但昭璧（圖／記者賴文萱攝）

▲桃園機場公司副總經理但昭璧（圖／記者賴文萱攝）

但昭璧說，今年受疫情影響航班量少，不敢否認因此鳥擊事件少，但桃機長時間努力鳥擊防制，也把鳥的數量控制在一定數量內，盡量在能力範圍內把減少鳥擊事件減至最低。至於野狗闖進停機坪或滑行道部分，一年約發生1~2次，桃機也規定禁止亂丟棄廚餘，減少狗闖入的誘因；若抓到野狗，會派員載到6公里之外的地方野放或送動物之家。

受到疫情影響，根據統計，目前每日停機坪約停了150架飛機，面對即將到來的汛期及颱風季，桃機表示，已經完成對於颱風天停機位安排的規劃，強調駐在桃園機場的航空器，每一架飛機都已規劃好有地方可以停靠。另外，4月旅客數只有同期1%不到，綜合商店業者部分櫃位也已不營業，對於未來疫情趨緩後逐步解封的復甦及防疫規劃，桃機表示，已有相關備案。

▲▼桃園機場持續鳥擊防制作業。（圖／桃機提供）

▲桃園機場持續進行鳥擊防制作業。（圖／桃機提供）

桃機今也詳細說明長期以來的鳥擊防制作法，除了在機場安全管理SMS系統中成立野生動物防制分組，定期召開會議檢視本場各項攸關安全事件之外，也執行多項包括砍除機場範圍內雜林、河床鋪設鳥網、鳥相調查、改善植被物種等作為，搭配與航空警察局配合之驅鳥作業等，達到維護飛安、降低鳥擊事件發生的目標。

其中鳥相調查部分，依據台灣桃園國際機場野生動物防制作業程序，鳥相觀察包括機場內及附近地區的鳥種、數量、位置分佈及其活動行為；繪製鳥類活動平面圖，以掌握機場內及其附近地區的鳥類活動與環境關係，據以制定鳥擊防制方案及檢討修正主要鳥種防制措施。同時，依據機場鳥相調查研究結果，針對機場界圍內鳥類遮蔽處、食物源、水源、棲息地及覓食地進行有效整治。

桃機表示，目前桃機與桃園市野鳥學會合作，於官網公布並預判各月份的鳥類活動預告，包括活躍鳥種、該鳥種體積、活動區域、移動時飛行高度、活動時間等資料。比如今年5月，桃園機場內可能威脅飛安的主要鳥種為家燕、黃頭鷺，家燕雖然體積小，但有群聚特性，尤其每年4-5月份數量為全年最高的季節。

▲▼桃園機場持續鳥擊防制作業。（圖／桃機提供）

▲桃機在機場附近農地，製作約4-6米高的黑翅鳶棲架。（圖／桃機提供）

其中，黃頭鷺俗稱牛背鷺，因為體積較大，是風險較高的鳥種，每年4-5月及8-10月，會有數十隻或上百隻過境飛越或停留在桃園機場，多年來透過鳥相調查及實驗，機場公司所採取的棲地管理方式，利用夜間進行跑道四周草坪修剪，以避免航情繁忙日間在跑道四周翻土，吸引黃頭鷺靠近覓食；同時也發現黃頭鷺不喜歡太高的草地，於是利用草長管理，在過境期間，將跑道周遭的草長維持在30公分左右，避免牠大量停留增加飛安風險。

桃園機場目前工區和級配堆置土石區域廣泛，就曾有燕鴴在級配碎石區下蛋，蛋殼保護色跟周邊土石一模一樣，有賴鳥擊防制人員步巡發現；另外跑道周邊草區曾種過會結穗的黑麥草，吸引紅鳩覓食，後來改種假儉草，狀況改善許多。

今年機場公司也在機場附近農地，製作約4-6米高的黑翅鳶棲架，讓這種猛禽幫農民除老鼠，順便吸引其離開機場範圍；另外搭配航警一日四次清晨、上午、下午、終昏，以鳴笛、蜂鳴器或獵槍驅離鳥類，綜合使用各種方式讓鳥兒不喜歡來機場活動，也讓鳥擊防制人員開玩笑說，這附近的鳥類聰明到「看到巡邏車來就會跑」。

因著多管道、多面向的防制作業，機場公司也獲飛安基金會頒發107及108年鳥擊防制績優獎。雖然目前因疫情影響，桃園機場每日仍有平均200餘架次航班，機場公司將持續努力防制鳥擊，提供良好的飛航環境。

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