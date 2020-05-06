變涼了！北台灣今起「降溫2天」　出門帶傘防陣雨

▲今日北部、東半部有局部短暫陣雨發生機會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受鋒面通過影響，今日北部、東半部將有局部短暫陣雨。臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，北、東容易有午後熱對流發展，入夜後炎熱的天氣可望稍微趨緩，鋒面將影響至周四。不過中南部則不受影響，中央氣象局也已對台南市、高雄市、屏東縣發佈高溫資訊。

氣象局表示，今日鋒面通過北部海面，北部、東半部有局部短暫陣雨，各地山區及北台灣近山區平地午後容易有局部雷陣雨；各地高溫普遍在32至35度，其中南投及南部近山區或河谷有局部36度以上高溫，各地紫外線指數偏高。

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「天氣風險Weather Risk」表示，今日北部、東北部和東部今天要留意雲量變多，容易有局部短暫陣雨，尤其山區容易有午後雷陣雨。中南部今天則持續是晴朗炎熱的穩定天氣，昨天高雄、台南和南投都出現了36度以上的高溫，預計今天仍有出現高溫的可能性。

▲中南部嚴防高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

「天氣風險Weather Risk」表示，受到台灣北部海面面影響，導致北部、東半部天氣較不穩定，雖然水氣不見得很多，但是容易有午後熱對流發展。預計今天白天鋒面尾巴會通過台灣，入夜後可能受到鋒後微弱東北風影響，如果東北風稍強的話，北部及東北部炎熱的天氣可望稍微趨緩。

「天氣風險Weather Risk」指出，這次鋒面的影響將持續到周四，周五到周六都相對穩定晴朗，周日才會再有鋒面南下。下一波鋒面的位置就會比較偏南，有機會為全台灣帶來降雨。