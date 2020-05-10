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晚起變天！梅雨季第一道鋒面來了　「全台防大雨、雷擊、強風」連下2天

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下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局提醒，晚起隨著鋒面接近並影響，水氣增加天氣開始轉變。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

要變天了！氣象專家吳德榮表示，今天（10日）晚起至周一梅雨季第一道移動性鋒面南下，各地轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的機率；周二各地仍有局部陣雨或雷雨。

氣象局指出，今各地暖熱依舊，仍需留意紫外線以及高溫，各地高溫多在33至35度間，其中中彰投、南高屏地區中午前後部分近山區或河谷有局部36度以上高溫，氣象局持續針對上述區域發布橙色高溫燈號。

請繼續往下閱讀...

氣象局說，天氣上全台各地可見陽光，午後中南部山區及北部、東半部仍可能有局部短暫雷陣雨發生；晚起隨著鋒面接近並影響，水氣增加天氣開始轉變，北部、東北部雲量開始增多，並且逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，越靠近深夜表現越明顯。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周一、周二鋒面通過及東北風增強，周一中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；周二東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報，周三至周六東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天暖氣團影響，各地晴朗炎熱，要注意防曬防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近山區的平地也受影響。

吳德榮說，今晚起至周一梅雨季第一道移動性鋒面南下，各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。

吳德榮表示，周二各地仍有局部陣雨或雷雨，但隨鋒面南移，天氣由北而南、降雨漸停；周三至周六暖氣團逐漸增強，各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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