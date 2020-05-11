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連續8天確診破萬！俄羅斯台人想返國　日本包機「幫載台灣人」

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▲▼俄羅斯台人想回國，日本出手幫忙了。（圖／翻攝自東森新聞）

▲俄羅斯台人想回國，但因為票價太貴，難以成行。（圖／翻攝自東森新聞）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯連續8天新冠肺炎（COVID-19）單日確診破萬，累積確診數突破20萬人全球第三，旅居俄羅斯的台灣人卻面臨無法自行返國的困境，台俄直飛包機票價也相當昂貴難以負擔，不過所有的困境都因為日本的出手幫助出現轉機，日方承諾將提供50個機位給旅俄台人，先飛東京再包機回台灣。

由於俄羅斯疫情升溫，旅居的台灣人反映希望回國，但是因為國際機場關閉，無法自行返國，駐俄辦事處提供的台俄直飛包機方案，平均每人要價34萬，因為返台人員大多是留學生，難以負擔所以撤案。

根據《東森新聞》報導，旅俄留學生金先生表示，「（國際航班）一延再延，其實從我們3月29封城的時候是說，到4月5號6號就會開放，接下來延到4月底，4月底普丁又宣布延到5月12，5月12又要延到5月底。」

原本駐俄辦事處提供台俄直飛方案，但因為票價高達34萬元而撤案，再來經過協調藉由512日本包機，先飛東京再轉台灣，但因為留給台人的機位名額少，從東京飛台灣的包機費用也難分攤負荷因此也沒有成功。

▲▼俄羅斯台人想回國，日本出手幫忙了。（圖／翻攝自東森新聞）

▲俄羅斯台人想回國，日本出手幫忙了。（圖／翻攝自東森新聞）

目前駐俄辦事處和日本，最新協調結果5/25 將提供50多個機位，協助台灣民眾先飛日本再包機回台灣，費用相對便宜，可行度大大提升。

事實上，在3月16日祕魯宣布封鎖邊境也發生類似的情況，當時台灣駐秘魯代表處接洽後的第二班包機於3月29日起飛，飛往美國邁阿密，這班包機除了搭載55名台人之外，還幫忙載了29名日本人、7名馬來西亞人、14名新加坡人、34名美國人，日本駐台代表處與新加坡外交部長都發文感謝台灣協助。

▲▼台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝。（圖／外交部）

▲台灣包機當時助4國84旅客離開祕魯。（圖／外交部）

4月初日本從印度撤僑時，當時的撤僑包機空位，也開放台灣人訂位，協助台灣人先撤離到東京再轉機回台灣，當時外交部也以英文與日文發文，感謝日本與印度政府提供協助。

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