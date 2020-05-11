教授言論被逼道歉！　陸委會：不容干涉教師講學自由

▲中原大學生物科技系副教授招名威於課堂中講「武漢肺炎」，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）



記者邱茀濱／綜合報導

中原大學教授招名威日前在課堂上提及「武漢肺炎」，並針對陸生攻擊，被校方要求道歉，但因道歉時提到「中華民國」，又被校方要求二度道歉。對此，陸委會表示，台灣是個自由民主的社會，高教殿堂不容干涉教師的講學自由，將協調教育部查明事實經過，並採取適當的行政管理作為。

中原大學生物科技系副教授招名威日前在課堂上推測病毒源自於武漢，並提及「中華民國」，引發陸生不滿遭檢舉，導致校方兩度要求他在學生面前公開道歉。

民進黨立委何志偉今（11）日召開記者會時批評，校方只要陸生不要尊嚴，居然離譜到讓中華民國在校園被消失，直言「我們尊重教育自主，但不能這麼踐踏人格與國格，這個已經完全喪失身為一個老師、一個教務長、一個台灣人基本的國格跟人格都不要了，真的是離譜。」

▲陸委會晚間回應。（圖／記者陳政錄攝）



據《中央社》報導，大陸委員會晚間對此回應，台灣是個多元開放、自由民主的社會，大學校園享有充分的講學、學術自由，這不容校方自我審查，同時不僅不該干涉導師的講學自由，更不應有自我矮化損害國家尊嚴的舉措。

陸委會表示，民主政治的重要環節包含講學、學術自由，這是憲法明文規範，應當被尊重與維護，不容以任何理由加以限縮、侵害；將協調教育部查明事實經過，並採取適當的行政管理作為，以維護學術與講學自由。

不過，依據中原大學提供的上課逐字稿，招名威在課堂上提及「三聚氰胺」、「毒奶粉」的事件，向坐在教室內的同學說「在座的可能吃得很少」，但透過攝影機上課的同學可能吃得比較多，「對岸，你知道嗎，就是在講你們。」此外，他還在上課過程提到，「所以你覺得武漢肺炎只死，只死一萬多人，對就是在講你們，對。」

事後中原大學做出4點聲明，分別如下：

一、 任何老師在課堂上，若有非專業或與課程無關之言論，本校基於保障學生學習的立場，均會要求改進並加強輔導。

二、 中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，無庸置疑。

三、 中原大學一向以營造友善校園為教育使命，我們保障任何國家或地區學生的受教權。

四、 針對特定老師忽視教學品質並以片面資訊引發社會對立及誤解之事，本校保留法律追訴權。

中原大學說明，教育部將成立專案小組，到校內調查，校方也歡迎盡快派員，讓事件更加透明、全面，等到結果出爐，再向社會大眾報告。

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