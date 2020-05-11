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政大學生要他提拔當演員　易智言嘆「教書跟談戀愛很像」不想再奉獻了

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▲易智言演員嗆。（圖／翻攝自易智言臉書、記者周宸亘攝）

▲易智言演員嗆政大官僚懦弱。（圖／翻攝自易智言臉書、記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

曾拿下金馬、金鐘獎的知名導演易智言，在臉書提及「決定不繼續在學校教書了，肇因被政大羞辱」，不少學生不認真上課、準備作業，竟還問「是否可以提拔當演員」，氣到他說重話「幹嘛奉獻給又醜又笨又不用功的學生，和官僚懦弱的學校體制？」易智言今（11日）接受媒體訪問吐露無奈心聲，教書跟談戀愛很像，老師走一步，學生要跟著走一步，是相對關係。

易智言說，白天拍電影、廣告之餘，長年在北藝大和政大廣電系教課，自己是政大畢業，因回饋心情，約每三年一次回母校教寫作，之後政大英文系也找他，並說「學生需要他」，被說服答應，接著排開自己行程，辦好手續，準備許多教材，當時一週前卻收到系上郵件稱「沒費用」，不用去了。當下其實沒什麼強烈情緒反應，反正不去就不去，只是若這種事發生在一般老師身上，非常失禮。

請繼續往下閱讀...

易智言接著說，後來英文系又找上他稱有4、5萬預算，可以開creative writing，因為「好多」同學還是需要他等一堆好話，浪漫欣然答應。第一次上課發現真正英文系學生僅2位，其他都來自不同系約8、9位，原預計教的內容派不上用場，因針對不同系學生，有不同教材，導致重新備課繼續上就算，自已教的是創意寫作，基本上都牽涉到電影，交代的作業和課堂上舉的例子通通沒人理解跟準備，上了幾週開始有多位學生陸續會問「是否可以到他公司實習？是否可以提拔當演員？是否可以私下做他劇本指導他可以主演？」等。

▲政治大學，政大，國立政治大學，貓空，木柵。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲易智言說，學校還沒有人跟他聯絡。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

對於說了重話，易智言說，老師不會挑長相，只是對於以上狀況感到無奈，他說老師為何要像母愛無條件付出？愛學生？自己抽空到學校教書，是要把知道的東西教他們，學生要用功。教書其實跟談戀愛很像，老師走一步，學生要跟著走一步，是相對關係，如果老師一路在教，學生不看、不懂，作業不教，且老師缺課有很嚴重評鑑，學生缺課卻沒事，他問老師難道是奴隸？

由於學期還沒結束，易智言明天的課已確定請病假，是否有跟校方討論？易智言說沒有，一年一聘，大不了不聘，只是到現在英文系還沒人跟他聯絡，研判是不知道怎麼處理或不想。現在連北藝大課也考慮辭掉，與其花時間在這樣的教育體制，不如把有限的時間，花在該做的工作、公益跟創作。

另外，易智言提到兼任老師問題，如時薪600元或是更少，是否適當？一年一聘是否教育的主體變成行政單位，而非學生老師？並說自己不能用得過金鐘獎和金馬獎作品在學校升等，如要升等必須另外書寫3、4萬字對自己作品的分析評論。他直說「不在乎升等啦」，升等後的兼任老師，終點費用由6百元增加為7百元。他問老師應該奉獻嗎？奉獻是要讓自己覺得值得，無條件的奉獻是母愛，他不母愛。

隨後易智言在臉書再談學校制度的問題，承諾和現實的差異過大，畫大餅和灌糖水和說謊邏輯其實相同。他認為自己相對幸運，不依賴教職某生，可以有放肆的空間大聲說明，如果他都鄉愿靜默，那些賴以為生的兼任老師如何面對。有太多教育制度的現行陋規需要檢討，恕他無親身經歷沒辦法一一舉例，作老師不是無條件的愛 unconditional love，需要有步驟解決問題，但遲遲未見具體有效的開始。

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