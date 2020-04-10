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推安心假期　花蓮度假酒店特製有機茶樹精油消毒液

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▲花蓮秧悅千禧度假酒店利用自製有機香草酒精進行消毒（圖／秧悅千禧度假酒店，以下同）

▲花蓮秧悅千禧度假酒店利用自製有機香草酒精進行消毒（圖／秧悅千禧度假酒店，以下同）

記者陳崑福／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續，花蓮縣是全國零確診縣市之一，成為遊客旅遊最佳選擇去處，迎接5月1日勞動節，花蓮秧悅千禧度假酒店即日起至五月底前，推出凡平日入住可享房型免費升等，一泊二食專案特價，每房加贈200元餐飲抵用券；另有平日3天2夜專案。飯店內安排了各式香草手作DIY課程、單車秘境小旅行，提供遊客多種選擇。

▲花蓮秧悅千禧度假酒店利用自製有機香草酒精進行消毒（圖／秧悅千禧度假酒店，以下同）

▲度假酒店內有澳洲茶樹500多棵。

秧悅千禧度假酒店占地1萬4千多坪，園區種植澳洲茶樹、尤加利等數百種有機香草，入住酒店，獨享寬闊的香草花園、香草迷宮、室外溫水水療池、瑜伽房等設施，再搭配定期消毒，可以在度假期間，安心享受。因此本月清明連假推出「香草能量。深呼吸之旅」住房專案，吸引不少遊客前來旅遊。假期結束，緊接著推出迎接勞動節優惠方案。

▲花蓮秧悅千禧度假酒店利用自製有機香草酒精進行消毒（圖／秧悅千禧度假酒店，以下同）

▲酒店園區散發芳香草。


董事長尹純綢表示，為了嚴格疫情把關，該度假酒店以自製的有機香草酒精消毒液對所有營業空間進行消毒，尤其是客房和衛浴空間，分別在整房前、整房後，兩次消毒。並將澳洲茶樹、尤加利精油的天然抗菌消毒特性，調配75%濃度酒精，提升防疫效果，又不致損害人體及環境。

酒店更貼心為前來度假的遊客準備茶樹潔手防疫組，有隨身攜帶的乾洗手凝露及居家使用的茶樹精油皂，讓香草防疫的概念從酒店延伸到居家環境，落實酒店期許七感療癒烙印在每位客人度假記憶中，終生難忘。

酒店內並有君達產製的有機茶樹精油，通過SGS檢驗，在疫情當下，成為熱門伴手禮，歡迎遊客進前來體驗。

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