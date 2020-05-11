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怒噴政大學生「又醜又笨又不用功」　易智言吐委屈：我不教了！

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金鐘導演易智言表示，自己被政大羞辱，將不再繼續教書。本刊資料照。

圖文／鏡週刊

曾拿下金馬獎與金鐘獎的知名導演易智言，今（10日）在臉書po文痛訴自己遭政大羞辱，答應開的課卻又臨時被放鳥，後來開成了之後又被同學「騷擾」，問及是否可到他的公司實習，或可否提拔當演員。隨後還說當老師應該要奉獻嗎？「幹嘛奉獻給又醜又笨又不用功的學生，和官僚懦弱的學校體制？」

2002年執導電影《藍色大門》在台灣打開知名度的導演易智言，曾在2007以電視劇《危險心靈》獲得金鐘獎 「戲劇節目獎」，2014年又以電影《行動代號：孫中山》獲得金馬獎最佳原著劇本獎，在電影業界是備受尊敬的前輩，也因此有許多大學邀請他擔任兼任講師，易智言今天卻在臉書宣布，說自己決定不再繼續教書了，因為被政大羞辱，承諾與現實落差極大，「我浪漫庸俗的人情做到這裡。」

畢業於政大西洋語文學系（今英文系）的易智言，前年接到英文系聯絡，請他來教「creative writing（創意寫作）」，未料他當排開其它工作承諾來上課，開學前臨時被通知，因為學校沒有費用所以不用來了。易智言不以為然指出，兼任老師一學期鐘點費也才4萬左右，「政大沒有4萬，臨時沒有費用開課。我無所謂，繼續學校外的工作，那才是真槍實彈吧？」

請繼續往下閱讀...

今年英文系又再度聯絡，表示今年有預算了，且「好多」同學還是需要，易智言便欣然答應，不過開學後，實際來的英文系同學只有2位，加上其他科系才勉強湊足8、9位。

此外，他還抱怨上課被同學騷擾，問他是否有實習或當演員的機會，或是當私下的劇本指導。「說被政大羞辱，還有些含蓄，我應該是被台灣國立大學看中來湊數的。」

易智言表示，自己的電影《廢棄之城》即將上映，他將不會給政大任何招待券，「反正他們看不懂，他們缺乏生命值得的嚮往浪漫。」

易智言在臉書po文表示不再繼續教書，因為遭到政大羞辱。（翻攝易智言臉書）

政大廣電系教授陳儒修也在易智言的po文底下留言，表示自己代表廣電系向他道歉，而易智言則回道：「不用道歉，學生太糟，什麼都沒有讀過，什麼電影都沒有看過。」

隨後，易智言再度po文，諷刺學校的升等辦法，因為他沒辦法用自己得過的金鐘或金馬獎升等，但又說自己並不在乎升等，因為「鐘點費用由600元增加為700元。」陳儒修指正他，是有兼任教師以金馬獎升等的先例，而易回他那應是私立學校的情況，陳則說他也曾在台藝大和政大幫某些前輩辦過，易說自己不追求前輩，而是要一體適用的辦法。

易智言最後還提問，老師是否就應該奉獻，「當一切荒蕪，幹嘛奉獻給又醜又笨又不用功的學生，和官僚懦弱的學校體制？奉獻要讓我覺得值得，無條件的奉獻是母愛，我不母愛。」


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