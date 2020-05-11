看到家人驚恐表情才發現「臉被鐵棍貫穿」　跌倒男嚇壞：我完全不痛！

▲男子在工地現場不小心跌倒，導致鐵棍貫穿臉部。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

以色列一名男子不幸在建築工地發生意外，頭部慘遭一根鐵棍從右耳附近的眼窩插入，從左邊臉頰貫穿而出，雖然差點沒命當下他卻「完全不感覺疼痛」，只記得自己不斷大叫想要找人幫忙，幸好在醫療團隊的細心處理下，歷經長達10小時的手術後奇蹟保住一命。

《耶路撒冷郵報》報導，46歲男子拉赫曼(Kamel Abdel Rahman)4月在視察為家人所建造的公寓時，一個不小心從2樓跌落下來，人剛好摔在一根鐵棍上，他表示，「我整個人無法動彈，所以只能拼命大叫，當時我意識清楚，但是一點都沒有痛的感覺，我也不曉得怎麼解釋。」

家人聽到求救聲後前往查看，全都被拉赫曼的狀況給嚇了一跳，因為他的臉居然被一根鐵棍貫穿。拉赫曼回憶，「我看到他們的表情充滿了震驚，還有尖叫聲，就知道情況一定很嚴重。」

拉赫曼被送往醫院後，醫生做了斷層掃瞄發現，幸好鐵棍剛好避開了2條向大腦輸送血液的主要動脈，但還是擔心若是貿然取出恐怕會嚴重腦出血，所以找了多位醫學專家一同研究與測試，花費數小時總算將卡在頭中的鐵棍給取了出來。

等到拉赫曼傷口的腫脹情況好轉後，外科醫生仍需進行第2次更精密的手術，以確保修復從他腦中所漏出的腦脊髓液，這次的手術時間則是長達10小時才完成。醫生坦言，手術雖然成功，但無法保證病患何時才會醒過來，沒想到拉赫曼大難不死，不但奇蹟醒來生命跡象也十分正常。

順利於上周出院的拉赫曼表示，「他們拯救了我說話和走路的能力，他們救了我的命，無法用言語來表達我的感激心情。」