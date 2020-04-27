裝修業者曝「施工關警報」用意　3種人可控制總機...揭致命隱憂：根本沒鎖！

▲林森錢櫃火警現場，管線全外露。（圖／消防局提供）

記者張嘉晏／綜合報導

台北市林森錢櫃26日火災吞噬5命，還有一名男性正在台大醫院插上葉克膜搶救。檢方事後調查，發現自2月底開始，樓層的灑水、排煙、消防警報系統都因為裝修被關閉，為嚴重人為疏失。對此，一名裝修業者發文，曝光為何施工時要關消防設備的原因，以及究竟是誰能控制受信總機。

原PO在PTT八卦板發文，身為一名室內裝修業者的他表示，一般來說，敲水泥會有大量粉塵產生，可能會接觸發警報器。他表示，為了不想在施工時頻頻引發民眾恐慌，加上有些大樓明訂「施工過程中警報器若響起是會罰錢的」，因此如果不關掉的話，也會用塑膠袋把感知器包起來。

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錢櫃火場也發現，火警的受信總機地區音響關閉、並未連動緊急廣播設備。對此原PO表示，會控制受信總機的有3種人，第一是大樓的保全或總幹事，他們知道總機位置，也有鑰匙可以控制。第二則是「業者防火管理人/機電維護業者」，這類人手上會有鑰匙，要關閉總機一定要他們同意，且會明定施工時間。

▲火災發生當下，排煙設備竟未開啟。（圖／消防局提供）

原PO說，第三種就是由「工程承攬業者自行關閉」，因為有些大樓人員只知道位置，但不知道怎麼關，極有可能會請承攬人員自行處理。但無論如何，他表示這些程序理論上都會經過業者方同意，也會協調好設備復歸時間。

然而，還有另一種衍伸狀況，假設承攬商已經在同一棟大樓施工過好幾次，加上受信總機沒上鎖，也不能排除他們會在沒告知業者的情況下自行去關設備，「有概念一點會只關掉有受影響的區域或單層的偵煙器迴路，如果是菜鳥完全不懂設備的，就是全部一起關掉，但還是要看總機設備怎麼分迴路才知道啦！」

原PO補充，就他的認知，火警廣播要響有兩種方式，一種是「前端設備做動」，例如偵煙器訊號斷路、灑水頭失壓，主機收到異常訊號時就會廣播大響，另一種則是人為觸發。

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