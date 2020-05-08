21歲男逃跑邊開直播「鏡頭前遭警射殺」　3萬人在線觀看死亡畫面

▲男子里德Sean Reed。（圖／翻攝自臉書）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州近來連續發生多起槍擊案件，其中一名遭到警方追捕的21歲男子，在逃亡時一邊在臉書上直播，結果不幸慘遭射殺，令人不安的過程就這樣全程被網友觀看，在網路上引發討論。而當天還發生1名19歲男子與1名孕婦也被警察射殺的消息，8小時內3條人命就被奪走，引發憤怒民眾上街抗議。

21歲男子·里德(Sean Reed)6日開車時一邊用臉書直播，結果因為車開得太快差點引發車禍，警方注意到後想要攔車，他卻沒有乖乖停車反而繼續狂開，因此遭到警方追捕，而在逃亡的過程中他還不斷對著鏡頭講話，直到最後慘死在網路上萬名觀眾面前。

里德的死亡直播引發民眾對警方不滿，再加上8小時內又發生另外2起命案；1名19歲男子報警後，誘使警察來到他埋伏好的公寓內引發槍戰，以及1名孕婦慘被警察的車撞死，數百名民眾7日聚集在市中心發起抗議活動。

警方表示，由於發現里德身旁有槍才會引發槍戰，但是目前尚不清楚是誰先開的槍。里德的朋友愛德華(Lamari Edward)傷心表示，「當時我們看著他就這樣死了，真令人傷心，同時有3萬多人，3萬人觀看了他的死亡」，發起活動的組織人羅斯(Dee Ross)則譴責警察執法過當，希望正義能被伸張。

▼事件引發印第安那州民眾發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

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