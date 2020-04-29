台南市大型開發與建案日增　稻草蓆循環利用覆蓋工地塵土不揚防空污

▲台南市環保局力推廢棄物的稻草稈，製作成稻草蓆化身為抗空污利器，可用於覆蓋裸露工地減少塵土飛揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市近年大型開發與建案日漸增加，施工過程中常形成暫時性裸露地，容易受擾動而揚起塵土，環保局除要求工地做好相關防制措施與加強灑水抑制揚塵外，近年更積極導入「廢棄稻草循環再利用」觀念，將原本被視為廢棄物的稻草稈，製作成稻草蓆化身為抗空污利器，可用於覆蓋裸露工地減少塵土飛揚。

環保局說，稻草蓆用於覆蓋裸露工地減少塵土飛揚，另一方面增加廢棄稻草再利用管道，不但可減少露天燃燒，還可透過稻草蓆製作產業，提升農村農民收入，可謂一舉數得。

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市長黃偉哲表示，藉由「亮麗晴空」跨局處合作模式，市府所屬工程應優先評估使用稻草蓆，並由農業局輔導建置稻草蓆編織供應鏈，讓本市稻草蓆能達供需平衡，如此一來既可解決本市農廢露天燃燒問題，又能藉由稻草蓆覆蓋，長時間且有效的抑制工地揚塵，對於改善空氣品質有實質助益。

環保局長謝世傑進一步說明，環保局近年加強輔導市府工程裸露地覆蓋稻草蓆，2018年覆蓋16處共15.1公頃，2019年覆蓋8處40.2公頃，2020年截至3月底已覆蓋3處23.8公頃，近3年覆蓋面積已高達79.1公頃，不但有效實際減少工地裸露地揚塵，另外稻草蓆鋪設後讓工地更美觀整潔，達到提升工程形象並兼顧環保雙贏的局面。

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