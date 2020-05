躲12歲女童「床底下」1個月被爺爺發現　變態男手機還有性愛影片

▲男子竟然躲在女童床底下1個月才被人發現。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國奧勒岡州1名21歲男子近來被人發現,竟然藏躲在1名12歲女童的床底下長達1個月,且落網後坦承多次與對方發生過性關係,警方後來還在手機中發現相關性愛影片,誇張事件震驚社會,6日被當局規定得配戴電子腳鐐並配合宵禁管理。

21歲男子卡瓦索斯(Zacharias Adrian Cavasos),去年12月透過社群通訊軟體結識12歲女童,今年2月從華盛頓州前往奧勒岡州彭德爾頓市(Pendleton)與對方見面後,2月10日開始便偷偷躲在女童房內。

檢察官表示,卡瓦索斯平時躲在女童床底下的一個隱藏空洞或是衣櫥中,以免被對方祖父發現,不過仍於2月25日被抓到趕出,然而後來又偷偷返回,於3月11日再度於房內被抓到,因此落網。

卡瓦索斯由於與未成年者發生性關係被控告,辯護律師試圖以他有精神問題為由脫罪,不過法官尤里(Youlee Yim You)則表示,聽聞這起案件令他感到十分震驚,因為被告明知道女童年齡,而被趕走後竟然又返回繼續犯下惡行,「我從來沒聽過一個成年人竟然躲在12歲女童床底下長達1個月」,在判決正式出爐前,暫時將被告移至暫時居所,以配戴電子腳鐐方式進行監控。

