商場一解封3女互扯頭髮打群架　1女慘被飛踢...網笑稱：這才是生活日常

▲3女打群架的場面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／Kevin）

記者李振慧／綜合報導

隨著疫情有所趨緩，美國喬治亞州當局近來宣布解封，然而就在購物中心重新開幕的第一天，就發生3女在外打群架的誇張事件。只見3名女子打得難分難捨、互扯頭髮倒在地上時，突然有1名男子加入戰局，飛踢其中1名女子，混亂場面被人拍下後在網路上瘋傳。

當地媒體報導，事件5日發生在亞特蘭大市(Atlanta)的坎伯蘭購物中心(Cumberland Mall)，從影片中可看到，一名戴著口罩的保全試著拉開扭打在一起的3名女子，然而互扯頭髮的對方完全沒有要收手的意思，他只好警告，「放開，不然我要對你們噴胡椒噴霧了」。

就在其中2人打得難分難捨之時，鏡頭前突然衝出一名男子，一腳往在旁邊的第3名女子飛踢，女子被踢倒後，男子又跑去幫忙保全拉人，成功把其中1女帶走後就逃離現場。

影片被上傳至網路後獲得超過762萬觀看次數，拍攝影片的男子透露，3女原本是在購物中心餐廳發生爭執，後來便轉移戰場至停車場，影片獲得瘋傳後，誇張事件讓許多人認為，或許現在時機未到，當局應該再繼續封城下去，不過也有人笑稱，這顯示喬治亞州已回到往昔的日常景象。

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