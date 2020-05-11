反光背心底下全空！工地妹曬「96公分上圍」指揮交通　真實身分被挖出

在 Instagram 查看這則貼文 鈴木ふみ奈（@fuminasuzuki）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 上午 6:19 張貼

記者黃可昀／綜合報導

路上施工常見工人站在一旁指揮交通，通常身上都會穿著反光背心並拿著指揮棒，最近日本也出現一樣打扮的「工地妹」，但吸睛的是，反光背心底下竟然全空，胸口開出大大的V字，讓人不知視線剛往哪放。

這位工地妹有著高中生般的童顏，但往下一看才發現她穿著十分大膽，上半身赤裸僅穿反光背心遮住重點部位，雖然手裡拿著指揮棒，但已經分不清她是來指揮還是擾亂交通，因為打扮實在太火辣，路過駕駛根本會忍不住多看幾眼。

在 Instagram 查看這則貼文 鈴木ふみ奈（@fuminasuzuki）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 上午 6:17 張貼 請繼續往下閱讀...

據了解，她是日本寫真女星鈴木富美奈（鈴木ふみ奈），擁有96公分的H罩杯，是不少男粉絲心中的女神代表，這組工地風照片是她去年底替周刊的拍攝，當時搶先在IG上曝光，最近再度被網友翻出，又掀一波討論度。時隔5個月再度翻閱她IG，發現拍照風格一樣火辣性感，不吝嗇曬出自己的好身材，粉絲數更累積了35.4萬人。

鈴木富美奈除了身材姣好，她還很有音樂天分，薩克斯風、鋼琴等樂器都難不倒她，目前她的IG大頭照就是2016年在海邊拍攝的寫真照，薩克斯風剛好遮住下半身重點部位，露出美麗的身體線條和清純表情，配上令人難以抗拒的白色T恤，迷倒眾多男網友。

