4孩工地玩耍「慘遭活埋亡」！身斷成2截　爸媽認屍崩潰：還有溫度啊

▲4童遭活埋亡，家屬悲痛認屍。（圖／翻攝自新京報）

記者曾羿翔／綜合報導



河南省原陽縣18日發生一起因工地違法施工，卡車傾倒廢土壓死4名男童的命案，多位陸媒記者21日前往罹難者葬禮進行採訪時，卻被10多名身分不明的人在門口阻攔，甚至遭毆打搶走手機。據了解，家屬到工地認屍時崩潰表示，孩子的身體「斷成2截」且還有餘溫。

綜合陸媒報導，原陽縣宣傳部副部長21日晚間把2支手機送回，記者打開後卻驚覺手機內容已被清空，通訊錄不見，還變回原廠設置，下午被毆打的證據畫面都沒了。據了解，罹難4童在21日下午下葬，家屬一邊收拾遺物一邊等待通知。官方19日將涉嫌責任事故罪的8名開發施工人員已刑事拘留，包括卡車司機、建案負責人、施工現場建設負責人。

▲4男童在工地內玩耍，卻被工地卡車傾倒的沙土活埋。（圖／翻攝自沸點視頻）

家屬18日當天想要進入工地搶救遭活埋的孩子，卻被警方阻攔，他們事後指控，施工單位安全措施有漏洞，要求調閱監視器畫面也被拒絕。報導也提及，工地命案現場的圍欄有許多空隙，且未取得工程施工許可證，之前就曾被下令停工但仍違法施工。

▲記者於河南採訪遭阻擋、暴打。（圖／翻攝自紅星新聞）

追溯整起案件事發經過，4名男童18日下午在工地內玩耍，卻被工地卡車傾倒的沙土活埋，4具遺體當天被找到，年齡介在5到11歲都是附近溫莊村人。介入調查的警方表示，孩童疑似是鑽過圍牆空隙進工地玩耍，加上施工員沒注意才會傾倒沙土，初判死因為窒息亡，但仍需進一步釐清。