美國近來強烈挺台　學者揭「背後真相」：拿台灣來玩！

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

美國近來許多挺台動作頻頻，從支持台灣加入WHA到軍機現身台灣海域上空。東華大學民族事務與發展學系教授兼喜樂島聯盟副主席施正鋒分析，美國只是在打假球，真正是拿台灣來玩。

根據中評網報導，施正鋒表示，對於最近美中衝突，美國總統川普的態度虛虛實實，如果他這些動作，只是想為了年底的總統大選，讓美國民眾看，中方也不太願意翻臉，只要知道是為了選舉，那中國可能讓美國去玩，保持低調。

美國力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）成為觀察員，施正鋒認為，美國也是玩假的，「那是美國在玩台灣，就算讓台灣以『中華台北』的名稱成為此次WHA觀察員，那是參與WHA的會議，不是加入世界衛生組織（WHO），那馬英九時期就有過，蔡政府待遇有比馬政府更好嗎？」

施正鋒表示，美國不承認台灣，連軍事同盟的關係都沒有，勉強只能說是「準同盟關係」，但美國說什麼蔡英文都照做，台灣根本只是美國附屬。而他也分析，總統蔡英文個性保守，在520就職演說上會打安全牌，不會太過強硬，不會有強烈的語言。

施正鋒說，美國最近表態力挺台灣參與世界衛生大會、台灣加入聯合國言論，都是讓台灣高興一下，但是這些東西都是道具，根本不是真的力挺台灣，美國只是在打假球，真正是拿台灣來玩。

施正鋒指出，世界衛生組織總幹事譚德塞對於WHA觀察員有很大裁量權，大陸與非洲關係這麼好，譚對台灣又這麼不滿，只要總幹事沒換人，台灣要成為觀察員機會就很小。

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