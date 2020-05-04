外媒：川普政府加速供應鏈遷出中國！　考慮加強台美關係

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國考慮以關稅「懲罰」北京政府處理新冠肺炎疫情的同時，外傳川普政府正加速推進把跨國性供應鏈遷出中國，包括商務部、國務院等機構都在尋找相關辦法。儘管美國企業如今已開始抱怨現有關稅，因為銷售額已因疫情大幅下滑，但官員們提到，這並不代表川普不願推出新政策，制裁特定公司與官員，以及加強與台灣關係都是方法之一。

路透報導，美國大選即將於今年11月登場，長期主張要把製造業自海外帶回美國的川普，如今也加大對北京政府的攻擊力道。多名前任與現任美國高階官員透露，經濟所受到的衝擊與因疫情死亡大量病例，讓美國政府現正推動降低製造、供應鏈依賴中國市場的程度。

「過去幾年，我們一直在努力（減少我們在中國的供應鏈依賴），但我們現在正大力推動這件事」，主管經濟事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）說，有必要了解關鍵（供應鏈）的關鍵領域及遷移瓶頸，這對美國安全至關重要，政府近期可能就會有新的動作。

美國商務部、國務院及其他機構都在尋找相關辦法，推動企業把採購、製造業務遷出中國，而稅收激勵及返國生產補貼都是可能被採用的鼓勵措施。消息指出，各單位現階段正調查哪些製造業應該被列為必要領域，以及如何在中國境外的地方進行生產。

目前已有許多美國企業抱怨現有關稅，特別是現今處於疫情期間銷售額大幅下滑的時刻。但官員認為，這並不代表川普政府不願推出新政策，包括制裁特定公司與官員、加強與台灣關係都被列為懲罰北京政府的方法之一。

文中也提及，美國現正推動建立「經濟繁榮網路」（Economic Prosperity Network）聯盟，成員由可信賴夥伴組成，把數位業務、能源基礎建設研究、貿易、教育、商業等企業與民間社會團體，全數納入同一套標準之下運作。

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