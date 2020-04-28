防「網路產品和服務」涉國安　陸發布審查辦法

▲大陸要立法審查在各層級推進網路建設中，設備和服務是有有國家安全風險。（圖／123RF）

記者陳政錄／綜合報導

為防範網路產品和服務可能帶來的國家安全風險，中國大陸網信辦、發改委、工信部等12部門於27日聯合發布《網絡安全審查辦法》，定於6月1日起實施。

值得注意的是，過往中美貿易爭端中，主要矛盾也包括美方屢次指控大陸的華為、中興等企業，在推進全球5G建設中，有竊密、危害國家安全、盜取技術的風險；而本次由中共中央提出的審查辦法，目的也旨在「確保關鍵信息基礎設施供應鏈安全，維護國家安全。」

▲中國聯通「京交會」5G展示台。（圖／CFP）

根據該審查辦法，大陸對於網路安全審查，將重點評估採購網路產品和服務可能帶來的國家安全風險，包括產品和服務使用後帶來的關鍵信息基礎設施被非法控制、遭受干擾或破壞，以及重要數據被竊取、洩露、毀損的風險。

與此同時，還包括產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應渠道的可靠性以及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險；以及其他可能危害關鍵信息基礎設施安全和國家安全的因素等。

大陸國家網信辦負責人指出，諸如電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運輸、鐵路、民航、郵政、水利、應急管理、衛生健康、社會保障、國防科技工業等行業領域的重要網路和訊息系統運營者在採購網路產品和服務時，應當按照辦法要求考慮申報網路安全審查。

據了解，該《網路安全審查辦法》共22條，訂於今年6月1日實施。涉及「影響或可能影響國家安全的」網路設備、大數據庫、雲計算等領域，均須納入審查。

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