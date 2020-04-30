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中美5G戰！電信商在美遭審查　陸商務部抗議：停止歧視

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花1800億美元！中國2020啟用全球最大5G網路。（圖／CFP）

▲中國電信營運商在美業務遭到審查，也反映中美貿易爭端在5G等科技領域也互有角力。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

針對中國聯通、中國電信等電信營運商業務，在美國受到以「國家安全」為由的審查，乃至撤銷牌照，中國大陸商務部發言人高峰表示，此舉是對中國國有企業的歧視，敦促美方應停止濫用國家安全概念、動用國家力量對合法企業進行打壓的錯誤做法。

中國商務部是在今天下午，透過《中新社》等官方媒體渠道，對外發表聲明。高峰指出，中方敦促美方停止濫用國家安全概念、動用國家力量對美國境內合法經營的企業進行打壓的錯誤做法，不要以社會制度和所有制對企業進行區別對待。

▲▼大陸商務部新聞發言人高峰。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸商務部新聞發言人高峰。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，自中美於2018年貿易摩擦升溫以來，恰逢全球發展5G建設，科技封鎖、國家安全等議題也成為兩國的重要戰場，包括美方多次以國家安全、技術剽竊為由，對中國華為、中興等企業發出禁令，以及在去年9月，率先由國會議員提請美國聯邦通信委員會(FCC) ，對中國電信與中國聯通進行業務審查。

《華爾街日報》曾在4月9日報導稱，以司法部為首，包括國防部、國土安全部等在內的多個美國聯邦機構，共同建議FCC，永久吊銷中國電信美國子公司的牌照，因為該中國企業為美國國家安全及執法部門帶來風險。

報導還提到，中國電信業者可能受到中共政權的直接控制，加以惡意網路活動升高等，包括中國移動、中國聯通等中國電信營運商在美經營的案件，都被列入審查。有分析人士認為，美方除了國安需求外，種種針對性的舉動，也與全球5G建設的推進有關，好把中國拒於門外。

►「即日起，我退出老化黨。」

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