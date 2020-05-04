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中美軍事角力成新常態　趙文志：對台不構成安全威脅

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▲▼美軍一架EP-3E電偵機接近南海、台海一帶。（圖／取自飛機守望推特）

▲美軍一架EP-3E電偵機日前接近南海、台海一帶。（圖／取自飛機守望推特）

記者曾俊豪／綜合報導

中美近期頻繁在台海、南海「秀肌肉」，外界擔憂，雙方頻繁的動作，是否有可能進一步升級成軍事衝突。對此中正大學戰略暨國際事務研究所所長趙文志指出，軍事較勁是兩強競爭過程的必然結果，「中美軍事角力可能會變成一種新的常態，對台灣雖有衝擊，還不至於構成安全威脅。」

最近一個月，中共解放軍機多次接近台灣領空，遼寧號航空母艦編隊數度穿越第一島鏈，赴南海進行演訓，隨之而來的，則是美國軍艦機持續在南海展開訓練，並與澳大利亞海軍在南海進行軍事演習。

香港《中評社》近期採訪就中美軍事較勁等議題專訪趙文志。報導介紹，趙文志為政治大學國家發展研究所博士，2018年8月1日起接任中正大學戰略暨國際事務研究所所長，擅長國際關係理論、中國政治經濟、亞太政治經濟、國際政治經濟學。

對於解放軍遼寧艦穿越台海，趙文志認為背後的意涵很多，首先，這是解放軍正常演訓的一部分，部隊要進行實際操演。其次，隨著外部環境以及美中台三邊關係的變化、兩岸關係變化，解放軍想透過正常的演訓進一步釋放訊息。

他指出，解放軍要釋放的訊息未必是恫嚇台灣或是向美國下馬威，實際上，是要讓美國知道，即使在疫情期間，解放軍的戰力和演訓依然正常進行，不受疫情和其他因素影響。至於台灣，則是表明捍衛主權和領土的決心。

▲▼遼寧艦隊28日行經宮古海峽，進入東海。（圖／翻攝日本防衛省）

▲遼寧艦隊上月行經宮古海峽，進入東海。（圖／翻攝日本防衛省）

反觀美國，趙文志認為，美國不僅在南海回應，而是選擇「全面性」回應，這一點，從解放軍對台灣或者有任何軍事行動時，美軍軍艦也是從台海經過可看出來。

他舉例，美國軍艦從日本橫須賀港開始航行，是在宣示美國在全球擁有航行自由權；從台灣海峽下來，向南海而去，則是向中國大陸釋放訊息，無論其如何宣稱，美國仍要遂行他的航行自由。

趙文志分析，中美在亞太地區軍事較勁比過去更頻繁，並不是中國要「以疫謀霸」，而是結構的因素導致，在國際結構體系下，兩強競逐或競爭必然產生這種結果，因此即使沒有疫情，中國大陸還是會持續進行軍事現代化。

他認為，從國際體系結構角度來看，中美軍事角力會變成一種新的常態，對台灣雖然會造成衝擊，但不至於造成重大安全威脅，套用中國大陸的用語，就是「鬥而不破」，雙方各自釋放訊息，而從目前情況來看，中美發生軍事衝突的可能性不高。

▲遼寧艦航母戰鬥群於南海演訓。（圖／翻攝中國軍視網）

▲遼寧艦航母戰鬥群於南海演訓。（圖／翻攝中國軍視網）

 
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