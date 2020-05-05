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大陸男友「疫情影響無法過海來看妳」　單身女欲匯美金及時遭阻

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▲桃園市楊梅警分局4日下午接獲玉山銀行楊梅分行報案，陳姓婦人急欲匯款5萬8千元給訴未蒙面中國籍男友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局4日下午接獲玉山銀行楊梅分行報案，陳姓婦人急欲匯款5萬8千元給素未謀面大陸籍男友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區1名單身陳姓婦人4日下午在玉山銀行楊梅分行欲辦理匯款，行員詢問要匯到哪裡？陳女聲稱要以5萬8千元台幣兌換成美金要匯到遼寧給男友，行員得知陳女從未與男友見過面，立即通報警方勸阻，員警極力勸阻，並告知是詐騙伎倆，在員警與行員聯手勸阻下，成功打消陳女匯款念頭，也保住她辛苦存下來的私房錢。

楊梅警分局楊梅派出所警員郭彥廷，4日下午接獲玉山銀行楊梅分行報案，指稱58歲的陳姓婦人急欲匯款至大陸，懷疑陳女可能被詐騙，行員與員警極力說明匯款流程，希望打消陳女匯款念頭，但陳女卻說，她的男友在遼寧，因為疫情關係無法來台看她，陳女急著要見男友一面，願意幫其出機票錢來台，但諷刺的是，陳女從未看過男友一面，只憑著手機通訊軟體交談。

行員與員警勸阻陳女匯款，但陳女卻緊握匯款單，急著要將台幣5萬8千元兌換成1千餘元美金匯款給男友，員警與行員費盡唇舌，告知陳女是詐騙手法，千萬不可將辛苦錢匯至陌生帳戶內，過程中不停戳破其男友假象，力勸陳女把錢用在自己身上比較實在，總算最後陳女打消匯款的念頭，其男友被戳破詐騙伎倆後，也瞬間銷聲匿跡。

▲桃園市楊梅警分局極力勸阻陳姓婦人匯款給從未謀面中國籍男友，經苦勸後終於勸阻成功阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局極力勸阻陳姓婦人匯款給素未謀面大陸籍男友，經苦勸後終於勸阻成功阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳女得知差點落入詐騙集團圈套，非常感謝員警與行員幫忙保住辛苦血汗錢，並強調會以親身經歷分享給親友，藉此防堵詐騙。

楊梅警分局長林信雄指出，國外交友詐騙案例層出不窮，剛開始多以小金額行騙，取得被害人信任後再加大金額，民眾千萬要留意小心謹慎，避免受騙上當。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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