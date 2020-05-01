噁男統一時代停車場「性侵機車」　騎士報警找回一看座墊超傻眼

▲簡男對機車坐墊發情洩慾，脫褲露鳥來回磨蹭，射精1次代價5000元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者孫于珊／台北報導

一名簡姓男子竟在停車場角落露鳥「性侵」機車！他利用坐墊來回磨蹭下體以達到高潮射精，還破壞車主安全帽，因此被控公然猥褻及毀損等罪，不過毀損部分車主已撤告，台北地院最後僅依公然猥褻判簡男罰金5000元，得易服勞役5日，可上訴。

判決指出，簡男於2019年2月26日晚間6時許，在北市統一時代百貨公司地下機車停車場，隨意將林姓男車主的機車移動至角落，移動過程中，簡男將車主的安全帽內襯撕去，致安全帽受損不堪使用；直到就定位後，簡男隨即脫下褲子，裸露生殖器，開始摩擦機車坐墊射精，完全不顧旁人眼光，簡男洩慾完後即離去。直到車主返回發覺機車不見而報警，才得知愛車遭侵犯。

法官指出，簡男是在屬於公共場所的地下停車場，裸露下體摩擦機車，有供人觀覽的意圖，且此舉不僅足以刺激或滿足性慾，也引起一般人羞恥或厭惡感，有礙於社會風化，因此認定簡男行為犯公然猥褻罪，審酌簡男品行、犯後態度、動機、領有身心障礙手冊等一切情狀後，判罰金5000元，得易服勞役；而毀損部分由於雙方達成和解撤告，判決不受理。

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